Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Promove Jeff Mumford a Vice-Presidente Executivo de Operações e Manufatura

TEMECULA, Califórnia, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, parte do segmento de Empresas Industriais da Nikkiso Co. Ltd., nomeou Jeff Mumford a Vice-Presidente Executivo de Operações e Manufatura, a vigorar a partir de 2 de janeiro de 2025. Nesta função, suas responsabilidades incluirão a supervisão de operações e fabricação globais, bem como a gestão de departamentos corporativos, incluindo TI, Instalações, Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade (SHEQ) e Gerenciamento de Projetos.

Mumford ingressou na Nikkiso em 2016 como gerente de projetos e foi promovido várias vezes a cargos de liderança, incluindo Diretor de Aquisições, Diretor de Gerenciamento de Projetos e Gerente Geral nas operações do Grupo em Las Vegas. Durante seu mandato na Nikkiso, Jeff criou eficiências e expansão dos negócios.

Mumford é bacharel em Literatura e Linguística pela University of Nevada, Las Vegas, e é certificado como Profissional de Gerenciamento de Projetos (PMP).

“Jeff é um líder comprovado, com uma dedicação admirável à melhoria contínua. Ele é reconhecido por sua capacidade de impulsionar mudanças transformacionais, mantendo o foco no crescimento dos negócios.”

Adrian Ridge

Presidente e CEO, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Sobre o Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

O Clean Energy & Industrial Gases Group da Nikkiso é provedor líder de equipamento e soluções criogênicas em todo o mundo. Ele facilita as cadeias de valor criogênicas e líquidas de hidrogênio, amônia, CO2, GNL e outros gases industriais dos mercados de energia, transporte, marítimo, aeroespacial e de gás industrial, permanecendo independente de moléculas. O grupo é liderado pela Cryogenic Industries, Inc. do sul da Califórnia, EUA — uma subsidiária da Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Contato com a Mídia

pr@nikkisoceig.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ce420b1-d6ab-4dc1-af1f-4858d989f1d6

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.