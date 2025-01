ジェフ・マムフォード (Jeff Mumford) が日機装クリーンエネルギー&産業ガスグループ (Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group) の運用・製造担当エグゼクティブバイスプレジデントに就任

カリフォルニア州テメキュラ発, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 日機装株式会社 (Nikkiso Co. Ltd.) の産業事業部門に属する日機装クリーンエネルギー&産業ガスグループは、ジェフ・マムフォードを2025年1月2日付で、運用・製造担当エグゼクティブバイスプレジデントに任命した。この役職における彼の責任には、グローバル運用と製造の監督、およびIT (情報技術)、施設、安全・衛生・環境・品質 (SHEQ) 、プロジェクト管理を含む企業部門の管理が含まれる。

マムフォードは2016年にプロジェクトマネージャーとして日機装に入社し、それ以来、調達担当ディレクター、プロジェクト管理ディレクター、グループのラスベガス事業所のゼネラルマネージャーなど、リーダーシップポジションに何度も抜擢されてきた。日機装に在籍中に、事業を成長させながら効率化を実現した。

マムフォードは、ネバダ大学ラスベガス校で文学と言語学の学士号を取得しており、プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル (PMP) の認定を受けている。

「ジェフは、継続的な改善に対する献身的な姿勢で実績を残してきたリーダーです。ビジネスの成長に焦点を当てながら、変革的な変化を推進する彼の能力は、高く評価されています。」

エイドリアン・リッジ (Adrian Ridge)

日機装クリーンエネルギー&産業ガスグループ、社長兼CEO

日機装クリーンエネルギー&産業ガスグループについて

日機装クリーンエネルギー&産業ガスグループは、極低温装置およびソリューションを世界的に展開する大手プロバイダーである。同グループは、エネルギー、輸送、海洋、航空宇宙、産業用ガス市場向けに、水素、アンモニア、CO2、LNG、その他の産業用ガスの極低温および液体状態の流通を促進している。また、分子に依存することなく独立性を保っている。同グループは、日機装株式会社 (TSE: 6376) の完全子会社であるクライオジェニック・インダストリーズ (Cryogenic Industries, Inc.) が率いている。

報道関係者向け問い合わせ先:

pr@nikkisoceig.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ce420b1-d6ab-4dc1-af1f-4858d989f1d6

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.