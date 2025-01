קבוצת Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases מקדמת את ג'ף ממפורד לתפקיד סגן נשיא בכיר לתפעול וייצור

טמקולה, קליפורניה, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

קבוצת Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, חלק ממגזר העסקי התעשייתי של Nikkiso Co. Ltd, מינתה את ג'ף ממפורד ( (Jeff Mumfordלתפקיד סגן הנשיא הביצועי החדש לתפעול וייצור של החברה, תפקיד אליו נכנס ב-2 בינואר 2025. בתפקיד זה, תחומי האחריות שלו יכללו פיקוח על התפעול והייצור הגלובליים כמו גם ניהול מחלקות ארגוניות כולל IT, מתקנים, בטיחות, בריאות, סביבה ואיכות (SHEQ), וניהול פרויקטים.

ממפורד הצטרף ל- Nikkisoבשנת 2016 כמנהל פרויקטים ומאז קודם מספר פעמים לתפקידי ניהול, כולל מנהל רכש, מנהל פרויקטים ומנהל כללי בפעילות הקבוצה בלאס וגאס. במהלך כהונתו ב-Nikkiso, ג'ף יצר יעילות תוך המשך צמיחת העסק.

לממפורד תואר ראשון בספרות ובלשנות מאוניברסיטת נבאדה, לאס וגאס, והוא מוסמך כמומחה לניהול פרויקטים (PMP).

אדריאן רידג' (Adrian Ridge) נשיא ומנכ"ל, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group: "ג'ף הוא מנהיג מוכח עם מסירות ראויה להערצה לשיפור מתמיד. הוא מוכר ביכולתו להניע שינוי טרנספורמטיבי תוך שמירה על מיקוד בצמיחת העסק".

אודות Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

קבוצת האנרגיה הנקייה והגזים התעשייתיים של Nikkiso (Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ) היא ספקית מובילה של ציוד ופתרונות קריוגניים ברחבי העולם. היא מאפשרת את שרשראות הערך הקריוגניות והנוזליות של מימן, אמוניה, CO2, גז טבעי נוזלי וגזים תעשייתיים אחרים עבור שוקי האנרגיה, התחבורה, הים, התעופה והחלל והגז התעשייתי תוך שמירה על עצמאות המולקולה. בראש הקבוצה עומדתCryogenic Industries, Inc. בדרום קליפורניה, ארה"ב - שהיא חברת בת בבעלות מלאה של Nikkiso Co., Ltd (TSE: 6376)

