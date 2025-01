Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ernennt Jeff Mumford zum Executive Vice President of Operations and Manufacturing

TEMECULA, Kalifornien, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, ein Geschäftsbereich der Nikkiso Co., Ltd., hat Jeff Mumford mit Wirkung zum 2. Januar 2025 zum neuen Executive Vice President of Operations and Manufacturing ernannt. In dieser Funktion übernimmt er die Verantwortung für die weltweiten Betriebs- und Produktionsprozesse sowie die Leitung wichtiger Unternehmensbereiche wie IT, Anlagen, Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Qualität (SHEQ) sowie Projektmanagement.

Mumford kam 2016 als Projektmanager zu Nikkiso und hatte seitdem verschiedene Führungspositionen inne, darunter Procurement Director, Project Management Director und General Manager des Standorts Las Vegas. Seit seinem Eintritt bei Nikkiso hat er einen bedeutenden Beitrag zur Effizienzsteigerung und zur Weiterentwicklung des Unternehmens geleistet.

Mumford hat einen Bachelorabschluss in Literatur und Linguistik von der University of Nevada, Las Vegas, und ist zertifizierter Project Management Professional (PMP).

„Jeff ist eine erfahrene Führungskraft mit einem klaren Fokus auf kontinuierliche Verbesserung. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, transformative Veränderungen herbeizuführen und gleichzeitig das Wachstum des Unternehmens im Auge zu behalten.“

Adrian Ridge

President and CEO, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Über die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Die Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ist ein weltweit führender Anbieter von kryogenen Anlagen und Lösungen. Sie unterstützt die kryogene und flüssige Wertschöpfungskette für Wasserstoff, Ammoniak, CO2, LNG und andere Industriegase in den Bereichen Energie, Transport, Schifffahrt, Luftfahrt und Industriegasmärkte – und das unabhängig vom jeweiligen Molekül. Die Gruppe wird von Cryogenic Industries, Inc. in Südkalifornien, USA, geleitet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Medienkontakt

pr@nikkisoceig.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9ce420b1-d6ab-4dc1-af1f-4858d989f1d6

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.