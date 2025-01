「The European Art of Taste」讚賞番茄——歐洲口味和品質的代表

新鮮或經過加工的番茄,是地中海烹飪的核心,因其清晰的風味和獨特的營養特性而備受重視,是「Postcards from Europe」系列之星

北京, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第一個專門針對番茄所製作的攝影影片,是「The European Art of Taste」專案的一部分:「Fruit and Veg Masterpieces」現已上線。 此項卓越產品是歐洲優異蔬果的絕對主角之一,真正的大自然傑作,集口味、多用途和傳統於一身。

由於其簡易性和適合任何調配的卓越能力,番茄也始終是藝術靈感的來源。 著名的 Pop Art 運動讚賞它並非巧合,Andy Warhol 對 Campbell 湯罐頭的代表性詮釋就是見證,將其轉變為時代的象徵和集體想像力。

在地中海食譜中,番茄不僅是一種成分,也是真正的主角,它講述著文化、傳統和風味的故事。 無論是以醬料、果泥或新鮮蔬果的形式來使用,每一次的調配都讚賞我們土地的歷史和特性,透過口味在幾代人之間建立深厚的連結。

真正的掌控,在於知道如何為每個烹飪方法選擇合適的產品,尊重不同流程的唯一特徵。 番茄醬柔軟且均勻,是順滑和乳狀醬料的理想選擇,也是快速和精緻調味品的完美選擇(例如義大利麵醬)。 番茄漿具有粗糙的口感和可見的塊狀,是披薩或濃郁菜餚的完美選擇(例如燉菜、湯或肉醬),其中的番茄風味會慢慢釋放出來。 另一方面,去皮番茄完整保留番茄的原有形狀,提供獨特的多用途:它們可以被壓碎、切割或完整使用,是傳統調配的完美選擇(例如使用番茄醬料或長時間烹調醬料的義大利麵)。

「The European Art of Taste」專案旨在準確突顯這些特點,引起國際讀者對義大利番茄(歐洲傳統和優異的象徵)真實性和品質的注意。 由 Lorenzo Pasquinelli 所執導的影片(不到一分鐘),讚賞番茄的烹飪藝術,它是每道菜餚無可爭議的主角。 這些烹飪創作不僅是可供品嚐的美味佳餚,也是有待探索的真實傳說:根深蒂固的故事、古老的傳統,以及與土地建立牢不可破的連結。 每道菜餚因而成為結合過去和現在的藝術作品,將番茄提升為口味、文化和品質的普遍象徵。

可透過此連結觀看完整影片

關於「The European Art of Taste」與 CSO Italy 的最新消息

「The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces」專案旨在推廣和公告高品質的歐洲蔬果,並由 CSO Italy 和歐盟資助。 下列義大利公司也參與專案:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立於 1998 年,是將許多義大利最重要的國內蔬果生產和行銷公司聯合起來的唯一實體。 其成員涵蓋蔬果供應鏈的各個領域,包括包裝、物流、加工、機械和分銷。 CSO Italy 的使命是為會員提供實用服務,以提升義大利蔬果產業的效率和競爭力。 這是一個服務於整個義大利蔬果供應鏈的技術平台,藉由成員間的協作來提升自身競爭力。 CSO ITALY 擁有 73 個會員,分布如下:51 家生產商會員、14 家供應鏈會員、3 家補助會員和 5 個支援機構。

由歐盟提供資助。 然而,本文所表達的觀點僅代表作者本人,未必反映歐盟或歐洲研究執行署(REA)的觀點。 無論是歐盟還是頒獎機構都不會其負責。

