The European Art of Taste 系列奉番茄为欧洲风味与品质的象征

无论新鲜呈上还是经过加工，番茄都是地中海美食的核心，其独特风味和卓越的营养价值使其成为“欧洲明信片”系列的明星

北京, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首个以番茄为主题的摄影视频现已上线，该视频是 The European Art of Taste：以果蔬制成的佳品项目的一部分。 番茄这种非凡产品是欧洲果蔬卓越品质的绝对代表之一，是融合了风味、多功能性和传统的自然杰作。

因其简单性和能够适应任何烹饪方式的非凡能力，番茄一直以来都是艺术灵感的来源。 正因如此，著名的波普艺术运动也向番茄致敬，例如在 Andy Warhol 标志性的作品中，Campbell 的汤罐头成为了时代和集体想象的象征。

在地中海食谱中，番茄不仅仅是配料，更是讲述文化、传统和风味故事的主角。 无论作为酱汁、番茄泥还是新鲜食材使用，对番茄的每一种加工方式都是在致敬我们土地的历史与身份，通过风味，在代际之间建立深厚的联系。

厨艺的炉火纯青之处，在于了解如何根据不同食谱而选择合适的产品，尊重各种加工方式的独特特性。 番茄泥质地柔滑均匀，是制作光滑细腻酱汁的理想原料，也是快速制作精致调味品，如意大利面酱的完美选择。 番茄碎口感质朴，番茄块清晰可见，是制作披萨或炖菜、汤或意大利肉酱等浓郁菜肴的最佳选择，在这些菜肴中，番茄得以逐渐释放其风味。 去皮番茄则保持了番茄的原始形状，提供独特的多样性：可以捣碎、切块或整体使用，非常适合传统的烹饪方式，如意面番茄酱或需要长时间炖煮的酱料。

The European Art of Taste 项目正是旨在突显这些特点，作为欧洲传统与卓越的象征，意大利番茄的真实性和品质得以出现在全球观众的视野之中。 由 Lorenzo Pasquinelli 执导的视频用不到 1 分钟的时间，通过番茄这一每道菜中无可争议的主角，颂扬了烹饪的艺术。 这些烹饪杰作不仅仅是值得品尝的美味，更是真正值得探索的故事：其中饱含深厚的根基、悠久的传统，以及人与土地之间不可分割的联系。 因此，每一道菜都成为了一件艺术品，将过去与现在连接起来，彰显番茄作为风味、文化与品质的普世象征。

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有关 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新闻

“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目由 CSO Italy 和欧盟资助，旨在推广宣传优质欧洲果蔬。 下列意大利公司也参与此项目：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立于 1998 年，是一家独特的意大利组织，联合了许多意大利顶尖公司，生产和推广意大利本土果蔬。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域（包装、物流、加工、机械和分销）的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有用的服务，以改善意大利果蔬产业，提升效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持，通过营运商之间的协同效应，提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员，分布情况如下：生产机构成员 51 个，供应链成员 14 个，补助领域的成员 3 个，支持机构 5 个。

由欧盟资助。 然而，本文所表达的内容仅反映作者的观点，不一定代表欧盟或 European Research Executive Agency (REA) 的观点。 欧盟及其授权机构不对此承担责任。

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