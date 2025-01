The European Art of Taste ยกย่องมะเขือเทศว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งรสชาติและคุณภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของยุโรป

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสดหรือแปรรูป มะเขือเทศก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของอาหารเมดิเตอร์เรเนียน ด้วยรสชาติที่โดดเด่นและคุณค่าทางโภชนาการอันยอดเยี่ยม อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นดาวเด่นของโครงการ "Postcards from Europe"

ปักกิ่ง, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- วิดีโอภาพถ่ายชิ้นแรกที่จัดทำขึ้นสำหรับมะเขือเทศ ซึ่งผลิตขึ้นภายใต้ โครงการ The European Art of Taste: Fruit and Veg Masterpieces เผยแพร่ออนไลน์แล้วในขณะนี้ ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเอกของความเป็นเลิศแห่งผลไม้และผักของยุโรป ซึ่งเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่รวมเอารสชาติ ความหลากหลาย และประเพณีเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว

มะเขือเทศไม่เพียงแต่มีความเรียบง่ายและสามารถปรับให้เข้ากับการปรุงอาหารได้ทุกรูปแบบเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจทางศิลปะมาโดยตลอด ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่กลุ่มศิลปะประชานิยมชื่อดังได้ให้การยกย่องมะเขือเทศ เนื่องจากมีผลงานการตีความอันเป็นสัญลักษณ์ของ Andy Warhol อย่างภาพกระป๋องซุปแคมป์เบลล์ ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยและจินตนาการร่วมของสังคม

ในสูตรอาหารเมดิเตอร์เรเนียน มะเขือเทศไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนผสม แต่คือตัวเอกที่สำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรม ประเพณี และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะปรุงมะเขือเทศในรูปแบบซอส แบบบดละเอียด หรือรับประทานแบบสด ทุกการปรุงล้วนรำลึกถึงประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของผืนดิน พร้อมสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างยุคสมัยต่าง ๆ ผ่านรสชาติ

ความชำนาญที่แท้จริงอยู่ที่การเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละสูตรอาหาร โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของกระบวนการต่าง ๆ อย่างพิถีพิถัน มะเขือเทศบดที่มีความเนียนนุ่มและเนื้อสัมผัสละเอียด เหมาะสำหรับการทำซอสที่เนียนนุ่มและเข้มข้น ซึ่งเหมาะสำหรับการปรุงอย่างรวดเร็วและละเอียดอ่อน เช่น ซอสพาสต้า มะเขือเทศบดหยาบที่มีเนื้อสัมผัสแบบธรรมชาติและสามารถมองเห็นชิ้นมะเขือเทศได้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการทำพิซซ่า หรืออาหารที่มีรสชาติเข้มข้น เช่น สตูว์ ซุป หรือรากู ซึ่งรสชาติของมะเขือเทศจะค่อย ๆ เผยออกมา มะเขือเทศปอกเปลือกมีความโดดเด่นตรงที่ยังคงรูปทรงดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถนำไปปรุงได้หลากหลาย ไม่ว่าจะบด หั่น หรือใช้ทั้งลูก จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเมนูแบบดั้งเดิม เช่น พาสต้าซอสมะเขือเทศ หรือซอสที่ต้องเคี่ยวเป็นเวลานาน

โครงการ The European Art of Taste มุ่งเน้นที่จะเผยให้เห็นถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเหล่านี้ โดยการนำเสนอความเป็นต้นตำรับและคุณภาพอันยอดเยี่ยมของมะเขือเทศอิตาลี ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งประเพณีและความเป็นเลิศของยุโรป สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก วิดีโอที่กำกับโดย Lorenzo Pasquinelli ถ่ายทอดศิลปะการทำอาหารโดยใช้มะเขือเทศ ซึ่งเป็นตัวเอกที่โดดเด่นในทุกเมนู ได้อย่างน่าประทับใจในเวลาไม่ถึงนาที ผลงานการทำอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่อาหารรสเลิศที่รอให้ลิ้มลอง หากแต่เป็นเรื่องราวที่รอการค้นพบ ไม่ว่าจะเป็นรากเหง้าที่หยั่งลึก ประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน หรือสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีต่อผืนดิน อาหารแต่ละจานจึงกลายเป็นผลงานศิลปะที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน และยกย่องมะเขือเทศอย่างเต็มที่ในฐานะสัญลักษณ์สากลด้านรสชาติ วัฒนธรรม และคุณภาพ

วิดีโอฉบับเต็มสามารถดูได้ที่ลิงก์นี้

ข่าวสารเกี่ยวกับ The European Art of Taste และ CSO Italy

โครงการ The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้และผักที่มีคุณภาพสูงของยุโรป โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CSO Italy และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ บริษัทอิตาลีต่อไปนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการด้วย อันได้แก่ RK Growers, Mazzoni Group, Apofruit, Origine Group e Oranfrizer

CSO Italy ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอิตาลี ซึ่งเชื่อมโยงบริษัทชั้นนำของอิตาลีหลายแห่งเข้ากับการผลิตและการตลาดของผลไม้และผักภายในประเทศ กลุ่มสมาชิกที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยบริษัทสำคัญหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผัก เช่น การบรรจุ โลจิสติกส์ การแปรรูป ระบบเครื่องจักร และการจัดจำหน่าย ภารกิจของ CSO Italy คือการให้บริการที่มีประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อปรับปรุงและทำให้ภาคอุตสาหกรรมผลไม้และผักของอิตาลีมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ตารางทางเทคนิคเกี่ยวกับการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผักทั้งหมดของอิตาลี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ CSO ITALY มีสมาชิก 73 รายจากสาขาต่าง ๆ ต่อไปนี้: สมาชิกผู้ผลิต 51 ราย สมาชิกห่วงโซ่อุปทาน 14 ราย สมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 3 ราย และหน่วยงานสนับสนุน 5 ราย

โดยได้รับทุนจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม มุมมองที่แสดงนั้นเป็นของผู้เขียนบทความแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของสหภาพยุโรปหรือหน่วยงานบริหารการวิจัยยุโรป (REA) ทั้งสหภาพยุโรปและหน่วยงานที่ให้รางวัลไม่สามารถรับผิดชอบต่อประเด็นดังกล่าวได้

