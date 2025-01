ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト (The European Art of Taste) は、ヨーロッパの味覚と品質の象徴であるトマトを称える

トマトは、生でも加工しても地中海料理の中心となる食材である。その独特の風味と優れた栄養価で重宝されており、「ヨーロッパからの絵葉書 (Postcards from Europe)」シリーズの主役である

北京, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- プロジェクト「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト:果物と野菜の傑作 (The European Art of Taste: Fruit and Veg Masterpieces)」の一環として制作されたトマトに特化した初の写真・映像作品がオンラインで公開された。 この卓越した商品は、ヨーロッパの果物と野菜の卓越性の絶対的な主役の一つであり、味覚、多様性、伝統を包含する自然の真の傑作である。

シンプルでありながら、どんな調理法にも驚くほど適応するトマトは、常に芸術的なインスピレーションの源でもあった。 有名なポップアートムーブメントがトマトを称えたのは偶然ではない。アンディ・ウォーホル (Andy Warhol) がキャンベル・スープ缶を象徴的に解釈したことは、時代と集合的想像力の象徴へと変貌した。

地中海料理では、トマトは単なる食材ではなく、文化、伝統、風味を語る真の主役である。 ソース、ピューレ、生のままなど、どのような調理法で使用されるかに関わらず、それぞれの調理法は、ヨーロッパの土地の歴史とアイデンティティを称え、世代間の深い絆を味覚を通じて生み出す。

真の熟練とは、様々なプロセスの独自の特性を尊重しながら、それぞれのレシピに適した製品を選ぶ方法を理解することにある。 トマトピューレは滑らかで均一であるため、滑らかでクリーミーなソースに最適で、パスタソースなどの素早く調理できて繊細な調味料に最適である。 トマト果肉は、ざらざらした食感と目に見える塊が特徴で、ピザや、トマトの風味が徐々に広がるシチュー、スープ、ラグーなどのコクのある料理に最適である。 一方で、ホールトマトは、トマトの形をそのまま保ち、独特の汎用性を備えている。つぶしたり、カットしたり、丸ごと使ったりできるため、トマトソースパスタや長時間煮込むソースなど、伝統的な調理法に最適である。

プロジェクト「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト」は、まさにこれらの特徴を強調し、ヨーロッパの伝統と卓越性の象徴であるイタリア産トマトの信頼性と品質を世界中の人々に知っていただくことを目的としている。 ロレンツォ・パスクイネッリ (Lorenzo Pasquinelli) 監督によるこの動画は、1分足らずで、あらゆる料理の主役であるトマトを使った料理の芸術を称えている。 これらの料理は、ただ味わうだけの料理ではなく、発見すべき真実の物語である。その物語とは、深いルーツ、古くからの伝統、この土地との揺るぎない絆についての物語である。 このように、それぞれの料理は、過去と現在を融合させた芸術作品となり、トマトを味覚、文化、品質の普遍的な象徴として高めている。

フル動画はこちらのリンクから視聴可能

プレスオフィス:

レナート・パガーニ (Renato Pagani) Renato.pagani@secnewgate.it - + 39 335 6939561

ジョルジア・リッツィ (Giorgia Rizzi) giorgia.rizzi@secnewgate.it

ヨーロピアン・アート・オブ・テイストとCSOイタリア (CSO Italy) に関するニュース

プロジェクト「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト – 果物と野菜の傑作」は、高品質のヨーロッパの果物と野菜の宣伝と情報提供を目的としており、CSOイタリアと欧州連合の資金援助を受けている。 プロジェクトには、RKグロウアーズ (RK Growers)、マッツォーニ・グループ (Mazzoni Group)、アポフルーツ (Apofruit)、オリジン・グループ (Origine Group)、オランフリーゼル (Oranfrizer) などのイタリア企業も参加している。

1998年に設立されたCSOイタリアは、イタリア産の果物と野菜の生産と販売でイタリアの大手企業の多くを擁するイタリアのユニークな組織である。 メンバーには、包装、物流、加工、機械、流通など、青果物サプライチェーンのさまざまな分野に特化した重要な企業も含まれている。 CSOイタリアの使命は、イタリアの青果物産業の効率性と競争力を高め、改善するためにメンバーに有用なサービスを提供することである。 イタリアの青果物サプライチェーン全体にサービスを提供する技術テーブルは、事業者間の相乗効果を通じて競争力を高める。 CSOイタリアには73のメンバーがおり、51の生産者メンバー、14のサプライチェーンメンバー、3の補助メンバー、5の支援団体で構成されている。

欧州連合によって資金提供が行われている。 ただし、表明された見解は著者のものであり、必ずしも欧州連合または欧州研究執行機関 (REA) の見解を反映するものではない。 欧州連合も助成機関も、これらの見解について責任を負わない。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d60fb17b-3704-4079-b7c5-9be816d46029





EU Logos The European Art of Taste

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.