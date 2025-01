Communiqué de presse

02 janvier 2025 - N° 01

SCOR finalise la cession de sa participation

dans le groupe Humensis

SCOR annonce la finalisation de la cession de sa participation au capital de la société Humensis à la société Huyghens de Participations, holding du groupe Albin Michel.

Humensis a été fondé en 2016 avec l’ambition d’œuvrer à la diffusion des connaissances. SCOR a accompagné son développement jusqu’à en faire le neuvième groupe d’édition généraliste et scolaire en France.

Initialement organisé autour des Presses Universitaires de France (PUF) et des Editions Belin, Humensis est aujourd’hui un acteur diversifié, composé de marques fortes et reconnues (Belin, PUF, Que sais-je ?, Editions de l’Observatoire, Editions des Equateurs…).

En cédant sa participation à Albin Michel, SCOR confie à un acteur clé du secteur de l’édition la préservation et le développement futur des maisons du groupe Humensis, tout en maintenant leur rayonnement dans l’écosystème intellectuel français.





*

* *

SCOR, un réassureur mondial de premier plan









Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

Le Groupe a enregistré 19,4 milliards d’euros de primes en 2023. Représenté à travers 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans près de 160 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com Relations Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com









Relations Investisseurs

Thomas Fossard

InvestorRelations@scor.com









Retrouvez-nous sur LinkedIn





L’ensemble des contenus publiés par le groupe SCOR à partir du 1er janvier 2024 sont certifiés avec Wiztrust. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com.



Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.