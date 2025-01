Sword Group : Lancement du Business Plan 2028

« Sword entame avec une grande confiance la mise en oeuvre de son Business Plan 2028, s’appuyant sur l’excellence de ses collaborateurs, la fidélité de ses clients et la solidité de ses investisseurs.

Nous abordons cette nouvelle période avec une vision stratégique claire, anticipant les évolutions du marché pour transformer chaque défi, risque ou contrainte en une réelle opportunité de croissance. »

Jacques Mottard

Président Directeur Général

NOS PRINCIPES STRATÉGIQUES

Une Organisation Managériale Performante et Engagée

Chez Sword, nous incarnons un management basé sur l’action et l’implication.

Chaque dirigeant, à tous les niveaux, agit avec un double rôle, « faire » et « faire faire », pour renforcer l’efficacité et la cohésion.

Une Croissance à long terme et multidimensionnelle Notre stratégie de croissance équilibrée et ambitieuse s’articule autour de trois domaines clés pour les quatre prochaines années :

1. Croissance organique à deux chiffres,

2. Micro-acquisitions ciblées,

3. Des acquisitions stratégiques de plus grande envergure.

De Nouveaux Défis Stratégiques

Nous avons identifié quatre grands domaines stratégiques à développer au cours de cette période :

- Intelligence Artificielle,

- Cybersécurité,

- Durabilité,

- Efficience interne.

La Gouvernance et les Contrôles Financiers

Dans le but de renforcer la gouvernance, d’optimiser notre gestion stratégique et d’internaliser la fonction de Directeur Financier, Sword a nommé un CFO Groupe, Philippe Blanche, actuellement CFO de la division BeNeLux, Espagne, Grèce et UE.

Ce changement a plusieurs objectifs :

- Renforcer la gestion stratégique au niveau du Groupe,

- Accroître la réactivité face aux défis économiques et financiers,

- Aligner les intérêts de toutes les parties prenantes,

- Optimiser notre stratégie de fusions et acquisitions pour assurer une croissance maîtrisée et cohérente.

Sword s’engage dans une vision ambitieuse et durable pour 2028.

Nous avons les équipes et la stratégie pour réussir ce plan ambitieux, tout en renforçant notre position sur le marché mondial.

Ensemble, nous transformerons les défis en opportunités et consoliderons notre avenir sur des bases solides et durables.

Pour découvrir le document Principes Stratégiques du Business Plan 2028 dans son ensemble cliquez ici !

Agenda

23/01/25

Publication du Chiffre d’Affaires du 4ème trimestre 2024

12/03/25

Réunion de Présentation des Résultats Annuels 2024, 10 heures, Paris

A propos de Sword Group

Sword, c’est 3 200+ spécialistes en IT/Digital actifs sur 50+ pays, qui vous accompagnent dans l’évolution de votre organisation à l’ère du numérique.

Sword possède une solide réputation dans la conduite de projets IT & business complexes en tant que leader de la transformation technologique et digitale.

Sword optimise vos processus et valorise vos données.

