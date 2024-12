Intesa Sanpaolo est la banque affichant la valorisation la plus importante de toute la zone euro

MILAN, 31 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo est désormais la première banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière après avoir atteint 69 milliards d’euros à la fin de 2024.

Lors du dernier jour de cotation de l’année à la Bourse de Milan, Intesa Sanpaolo a devancé de manière décisive BNP Paribas, valorisée à 66 milliards d’euros, et Santander, valorisée à 67 milliards d’euros.

En outre, Intesa Sanpaolo renforce encore sa position de leader grâce à un ratio cours/valeur comptable supérieur à celui de grands groupes mondiaux tels que HSBC et UBS.

Perspectives pour l’année 2025 : avec une révision à la hausse des prévisions de bénéfice net à 9 milliards d’euros pour 2025, Intesa Sanpaolo se prépare à vivre une année cruciale sous la direction de son président Gian Maria Gros-Pietro et de son directeur général Carlo Messina.

L’année 2025 marque la conclusion du plan d’affaires quadriennal lancé en 2022, tandis qu’au printemps un nouveau conseil d’administration sera élu par les actionnaires.

Bilan des 10 dernières années :

* Au cours des 10 dernières années, le rendement total pour les actionnaires d’Intesa Sanpaolo a augmenté de +213 %, ce qui place la banque en tête de la zone euro en termes de croissance de la valeur des actions et de distributions de dividendes.

* Sur la même période, le cours de l’action d’Intesa Sanpaolo a enregistré une hausse de 115 %, sa capitalisation boursière ayant augmenté de 40 milliards d’euros depuis janvier 2014.

* Les dividendes distribués au cours des 10 dernières années ont atteint 31 milliards d’euros, avec un rendement cumulé des dividendes en espèces de 98 %.

Remarque : la capitalisation boursière en fin d’année est basée sur le cours de clôture de l’action d’Intesa Sanpaolo à 3,86 € au 30 décembre 2024, soit le dernier jour de cotation à la Bourse de Milan.

