Intesa Sanpaolo ist die wertvollste Bank der Eurozone

MAILAND, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo ist die führende Bank der Eurozone, gemessen an der Marktkapitalisierung, die Ende 2024 69 Mrd. EUR erreicht hat.

Am letzten Tag des Jahres, an dem an der Mailänder Börse gehandelt wurde, übertraf Intesa Sanpaolo die BNP Paribas (66 Mrd. EUR) und die Santander (67 Mrd. EUR) deutlich.

Darüber hinaus ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis von Intesa Sanpaolo höher als das von großen globalen Konzernen wie HSBC und UBS, was die Führungsposition des Unternehmens weiter stärkt.

Mit Blick auf 2025: Mit einer auf 9 Mrd. EUR nach oben korrigierten Prognose für den Nettogewinn im Jahr 2025 bereitet sich Intesa Sanpaolo unter der Führung des Vorsitzenden Gian Maria Gros-Pietro und des CEO Carlo Messina auf ein entscheidendes Jahr vor.

Im Jahr 2025 endet der 2022 auf vier Jahre angelegte Geschäftsplan und im Frühjahr werden die Aktionäre einen neuen Vorstand wählen.

Ein Rückblick auf die letzten 10 Jahre:

* Die Gesamtaktionärsrendite von Intesa Sanpaolo stieg in den letzten 10 Jahren um +213 % und war damit führend in der Eurozone in Bezug auf das Wachstum des Aktienwerts plus Dividendenausschüttungen.

* Im gleichen Zeitraum stieg der Aktienkurs um 115 %, und die Marktkapitalisierung ist seit Januar 2014 um 40 Mrd. EUR gestiegen.

* Die in den letzten 10 Jahren ausgeschütteten Dividenden beliefen sich auf 31 Mrd. EUR, was einer kumulierten Bardividendenrendite von 98 % entspricht.

Hinweis: Die Marktkapitalisierung zum Jahresende basiert auf dem Schlusskurs der Intesa Sanpaolo-Aktie von 3,86 € am 30. Dezember 2024, dem letzten Handelstag an der Mailänder Börse.

Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/18d208ac-27ac-4559-b93c-b6de6600074b

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.