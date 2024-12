AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku 31.12.2024 otsused koosolekut kokku kutsumata

AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise teel perioodil 10.12.2024–31.12.2024. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.

Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

01.07.2023 – 30.06.2024 majandusaasta aruande kinnitamine



Kinnitada AS PRFoods 01.07.2023 – 30.06.2024 majandusaasta aruanne.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 24 446 715 63,2% Vastuhääled (ei hääletanud) 14 236 145 36,8% Erapooletud 0 0% Kokku 38 682 860 100%





Kahjumi katmine

01.07.2023 – 30.06.2024 perioodi kahjum oli 4 673 000 eurot. Katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 24 446 715 63,2% Vastuhääled (ei hääletanud) 14 236 145 36,8% Erapooletud 0 0% Kokku 38 682 860 100%

Aktsionäride otsused võeti vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Kristjan Kotkas

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

