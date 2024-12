類人肌體，過人能力：Wisson Robotics 通用軟體機械人將於 2025 CES 首展

香港, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球通用軟體機械人領先公司 Wisson Robotics,將於 2025 年 CES 上首次推出其 Pliabot® 技術,這是一種具有類人肌肉和具體化人工智能的革命性商業通用軟體機械人;同場亦有創新的 Pliabot® 機械人,專為空中作業和電動車自動充電而設計。 歡迎來臨 Wisson 位於拉斯維加斯會展中心 (LVCC) 北館智能城市 #8262 的展位。

Wisson 致力於通過顛覆性機械人核心技術,讓人類毋須在惡劣環境下工作或進行重複性任務。擁有十多年軟件機械人專業知識的 Wisson,致力將 Pliabot® 技術商業化,並普遍應用於各行各業,提供安全、靈活、輕便、耐用且實惠的機械人解決方案。 隨著高性價比且適應複雜多變環境的機械人不斷出現,現時除了製造業以外,更多行業亦能受惠於機械人的應用,以提高生產力和改善體驗。

作為全球領先的通用軟體機械人,Wisson 的 Pliabot® 技術通過其「軟肌肉 + 神經智能」的雙推進器方法,複製人類肌肉的特性,實現了高適應性、高負重比、安全互動、高環境抵抗力和顯著的成本優勢,這些均是剛性機械人無法媲美的。 此外,Pliabot® 被設計為一個模組化平台,其仿生關節、手臂和「神經小腦-大腦-雲端」人工智能系統,可以輕鬆整合至流動底盤、升降機、裝配線、可穿戴設備、無人飛行器、機械狗和人形機械人當中,以充份迎合不同場景或行業的需求。

憑藉 Pliabot® 的技術和商業優勢,Wisson 在推出通用軟體機械人方面引領行業。 Wisson 成為全球首間實現軟體機械人大規模生產和交付的公司,靈活易用的 Pliabot® 機器人已在超過 100 個國家、地區和城市進行開發和部署,服務覆蓋外牆清潔、自動駕駛、新能源、物流、城市管理、海洋服務和電力網等行業。 這些創新為我們的客戶和社區創造了顯著的商業和社會價值。

在 2025 年的 CES 展會上,Wisson 將展示其獨有能力,包括備受歡迎的 AP3-P3 外牆清潔機械人、多功能的 AP30-N1 空中操控器 (配備標誌性的 Pliabot® 手臂),以及獨一無二的 Pliabot® 電動車充電機械人。 Wisson 旨在展示 Pliabot® 的潛力,並與各行各業合作,探索新的應用。

欲了解更多資訊,請瀏覽 https://www.wissonrobotics.com/en/

此公告隨附的照片可在以下網址查看: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2c101fd-1fce-4526-a2ff-7e9870ebafbf

地點:香港 來源:Wisson International Limited 聯絡人:Zoey Lee 電郵:liziyi@wissonrobotics.com 電話號碼:17322584646

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.