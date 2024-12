Emulate Human Muscles, Transcend Human Capabilities: หุ่นยนต์อเนกประสงค์แบบนุ่มจาก Wisson Robotics เตรียมเปิดตัวในงาน CES 2025

ฮ่องกง, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wisson Robotics ผู้นำระดับโลกด้านหุ่นยนต์อเนกประสงค์แบบนุ่ม จะเปิดตัวในงาน CES 2025 ด้วยเทคโนโลยี Pliabot® ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แบบนุ่มเชิงพาณิชย์และสากลที่มีกล้ามเนื้อคล้ายมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ในตัว รวมถึงหุ่นยนต์ Pliabot® ที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการปฏิบัติการทางอากาศและการชาร์จอัตโนมัติสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เข้าชม Wisson ได้ที่บูธ #8262, Smart Cities, North Hall ของ LVCC

Wisson มุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยมนุษย์จากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายหรือการทำงานซ้ำซาก ด้วยนวัตกรรมปฏิวัติวงการในเทคโนโลยีแกนหลักของหุ่นยนต์ โดย Wisson ใช้ความเชี่ยวชาญกว่าหนึ่งทศวรรษในด้านหุ่นยนต์แบบนุ่มเพื่อทำให้เทคโนโลยี Pliabot® สามารถนำมาใช้งานเชิงพาณิชย์และเหมาะกับการใช้งานในหลายอุตสาหกรรม โดยมอบหุ่นยนต์และโซลูชันที่ปลอดภัย คล่องตัว น้ำหนักเบา ทนทาน และมีราคาที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับหลายอุตสาหกรรม ด้วยหุ่นยนต์ที่คุ้มค่าและสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดีกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อุตสาหกรรมที่หลากหลายไม่เพียงแต่การผลิตเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและประสบการณ์ที่ดีขึ้น

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านหุ่นยนต์อเนกประสงค์แบบนุ่ม เทคโนโลยี Pliabot® ของ Wisson จำลองลักษณะของกล้ามเนื้อมนุษย์ผ่านแนวทาง "กล้ามเนื้อแบบนุ่ม + ประสาทเทียม" สองใบพัด ซึ่งช่วยให้มีความสามารถในการปรับตัวสูง อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักและการรับน้ำหนักสูง การโต้ตอบที่ปลอดภัย ความต้านทานสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม และข้อได้เปรียบด้านต้นทุนที่สำคัญซึ่งหุ่นยนต์แบบแข็งไม่สามารถมอบให้ได้ นอกจากนี้ Pliabot® ยังออกแบบมาให้เป็นแพลตแบบฟอร์มโมดูลาร์ ซึ่งข้อต่อหุ่นยนต์ Pliabot® แขน และระบบ AI "neuronic-cerebellar-cerebral-cloud" สามารถรวมเข้ากับตัวถังเคลื่อนที่ ลิฟต์ สายการผลิต อุปกรณ์สวมใส่ ยานพาหนะไร้คนขับ หุ่นยนต์สุนัข และหุ่นยนต์มนุษย์ได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับตอบสนองความต้องการในสถานการณ์หรืออุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ด้วยข้อได้เปรียบทางเทคโนโลยีและการพาณิชย์จาก Pliabot® Wisson จึงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในการนำหุ่นยนต์อเนกประสงค์แบบนุ่มออกสู่ตลาด โดยเป็นบริษัทแรกที่สามารถผลิตและจัดส่งหุ่นยนต์แบบนุ่มจำนวนมากทั่วโลก และหุ่นยนต์ Pliabot® ที่หลากหลายได้พัฒนาขึ้นและนำไปใช้งานในกว่า 100 ประเทศ ภูมิภาค และเมืองต่าง ๆ โดยให้บริการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดผนังอาคาร การขับขี่อัตโนมัติ พลังงานใหม่ โลจิสติกส์ การจัดการเมือง บริการทางทะเล และโครงข่ายไฟฟ้า นวัตกรรมเหล่านี้ได้สร้างมูลค่าทางการค้าและสังคมที่สำคัญสำหรับลูกค้าและชุมชนของเรา

ในงาน CES 2025 Wisson จะนำเสนอความสามารถที่ไม่เหมือนใคร รวมถึง AP3-P3 ที่ได้รับความนิยมของ Wisson สำหรับการทำความสะอาดผนังอาคาร, AP30-N1 หุ่นยนต์ทางอากาศที่ใช้งานได้หลากหลายที่มีแขน Pliabot® และหุ่นยนต์ Pliabot® สำหรับการชาร์จรถ EV ที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือน Wisson ตั้งใจที่จะสาธิตศักยภาพของ Pliabot® และร่วมมือกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสำรวจการใช้งานใหม่ ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.wissonrobotics.com/en/

สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2c101fd-1fce-4526-a2ff-7e9870ebafbf

สถานที่เขียน: ฮ่องกง ที่มา: Wisson International Limited ข้อมูลการติดต่อ: Zoey Lee อีเมล: liziyi@wissonrobotics.com โทรศัพท์: 17322584646

