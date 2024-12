Emulate Human Muscles, Transcend Human Capabilities: Robotik Lembut untuk Tujuan Umum Wisson Robotics akan membuat Penampilan Sulung di CES 2025

HONG KONG, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wisson Robotics, peneraju global dalam robotik lembut untuk tujuan umum, akan membuat penampilan sulung di CES 2025 dengan teknologi Pliabot® mereka, sebuah robotik lembut komersial dan universal yang revolusioner dengan otot seperti manusia dan AI Berperwujudan, serta robot Pliabot® inovatif untuk operasi udara dan pengecasan automatik EV. Kunjungi Wisson di Reruai #8262, Bandar Pintar, Dewan Utara LVCC.

Komited untuk membebaskan manusia daripada persekitaran yang keras atau tugas berulang melalui inovasi yang mengganggu dalam teknologi teras robot, Wisson manfaatkan sedekad kepakaran dalam robotik lembut untuk menjadikan teknologi Pliabot® tersedia secara komersial dan boleh digunakan secara universal untuk menyediakan robot yang selamat, cekap, ringan, berdaya tahan dan mampu milik serta penyelesaian untuk pelbagai industri. Dengan robot kos efektif yang sangat mudah disesuaikan dengan persekitaran yang kompleks dan sentiasa berubah, lebih banyak industri dan bukan hanya pembuatan antara beberapa, kini boleh mendapat manfaat daripada aplikasi robot untuk produktiviti dan pengalaman yang lebih baik.

Sebagai robotik lembut untuk tujuan am terkemuka di dunia, teknologi Pliabot® Wisson mereplikasi ciri-ciri otot manusia melalui pendekatan dwi-propeller "otot lembut + kecerdasan neuronik", membawa kebolehsuaian yang tinggi, nisbah beban-ke-berat yang tinggi, interaksi yang selamat, ketahanan terhadap persekitaran yang tinggi dan kelebihan dari segi kos yang ketara yang sukar ditawarkan oleh robotik tegar. Selain itu, direka bentuk sebagai platform modular, sendi bionik Pliabot®, lengan dan sistem AI "neuronik-cerebellar-cerebral-awan" boleh disepadukan dengan mudah dengan casis mudah alih, lif, talian pemasangan, peranti boleh pakai, kenderaan udara tanpa pemandu, anjing robotik dan robot humanoid. , terbaik untuk memenuhi keperluan dalam senario atau industri yang berbeza.

Dikuasakan oleh kelebihan teknologi dan komersial Pliabot®, Wisson telah menerajui industri dalam membawa robotik lembut untuk tujuan umum ke pasaran. Ia merupakan syarikat pertama yang mencapai pengeluaran besar-besaran dan penghantaran robot lembut ke seluruh dunia. Selain itu, robot Pliabot® serba boleh telah dibangunkan dan digunakan di lebih daripada 100 negara, rantau dan bandar, memberi perkhidmatan kepada industri seperti pembersihan fasad, pemanduan autonomi, tenaga baharu, logistik, pengurusan bandar, perkhidmatan marin dan grid kuasa. Inovasi ini telah menjana nilai komersial dan sosial yang ketara kepada pelanggan kami serta komuniti.

Di CES 2025, Wisson akan mempamerkan keupayaan unik, termasuk AP3-P3 Wisson yang popular untuk pembersihan fasad, manipulator udara AP30-N1 serba boleh yang menampilkan lengan Pliabot® tersendiri dan robot pengecas EV Pliabot® yang unik. Wisson bertujuan untuk menunjukkan potensi Pliabot® dan bekerjasama dengan industri untuk menerokai aplikasi baharu.

Untuk maklumat lanjut: https://www.wissonrobotics.com/en/

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2c101fd-1fce-4526-a2ff-7e9870ebafbf

Tarikh Akhir: Hong Kong Sumber: Wisson International Limited Hubungan: Zoey Lee E-mel: liziyi@wissonrobotics.com Telefon: 17322584646

