Emulate Human Muscles, Transcend Human Capabilities: Wisson Robitics의 범용 소프트 로봇, CES 2025에서 첫 선 보일 예정

홍콩, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 범용 소프트 로봇 분야를 선도하는 Wisson Robotics가 인간과 유사한 형태의 로봇 근육과 구현된 AI (로봇과 같은 물리적 시스템에 통합되어 인간이나 동물의 행동을 모방하는 방식으로 환경을 인식하고 학습하며 상호 작용할 수 있는 인공 지능)를 갖춘지능) 를인 상용 및 범용 소프트 로봇인 Pliabot® 기술을 비롯해 공중 작업 및 전기차 자동 충전을 위한 혁신적인 Pliabot® 로봇을 CES 2025에서 선보일 예정이다. 라스베이거스 컨벤션센터 (LVCC) 노스홀 (North Hall) 스마트 시티 부스 #8262에서 Wisson Robotics의 기술을 만나보세요.

Wisson은 로봇 핵심 기술의 파괴적 혁신을 통해 열악한 환경이나 반복적인 작업에 노출된 인간을 해방시키기 위해 노력해 왔고 지난 10년간 쌓아온 소프트 로봇 분야의 전문성을 활용해 다양한 산업에 걸쳐 안전하고 민첩하며 가볍고 탄력적이며 경제적인 로봇 및 솔루션 제공을 목표로 Pliabot® 기술을 상용화하고 보편적 적용에 나서고 있다. 복잡하고 끊임없이 변화하는 환경에 적응력이 뛰어난 비용 효율적인 로봇을 통해 이제 일부 제조업뿐만 아니라 더 많은 산업에서 생산성과 경험을 향상시키는 로봇 애플리케이션의 혜택을 누릴 수 있게 되었다.

세계 최고의 범용 소프트 로봇 공학 결정체인 Wisson의 Pliabot® 기술은 “소프트 근육 + 뉴로닉 지능”이라는 이중 프로펠러 접근 방식을 통해 인간 근육의 특성을 복제함으로써 고도의 적응성과 높은 하중 대 중량 비율 ( 재료, 구조 또는 시스템이 자체 무게에 비해 많은 양의 무게를 지탱하거나 들어 올릴 수 있는 능력), 안전한 상호 작용, 높은 환경 저항성은 물론 리지드 로봇 공학(금속이나 경질 플라스틱과 같이 단단하고 유연하지 않은 재료로 구성된 로봇 시스템)이 제공하기 어려운 상당한 비용 이점을 제공한다. 또한 모듈형 플랫폼으로 설계된 Pliabot® 생체 공학 관절과 팔, “뉴로닉-소뇌-대뇌 클라우드” AI 시스템은 모바일 섀시, 리프트, 조립 라인, 웨어러블 기기, 무인 항공기, 로봇 개 및 휴머노이드 로봇과 쉽게 통합이 가능해 다양한 시나리오 또는 산업의 요구 사항을 맞추는 데 가장 적합한 기술로 평가받고 있다.

Pliabot®의 기술 및 상업적 이점을 바탕으로 Wisson은 범용 소프트 로봇의 시장 출시에 있어 업계를 선도해 왔다. 전 세계 최초로 소프트 로봇의 대량 생산 및 공급을 달성했으며, 다목적 Pliabot® 로봇을 개발하여 100개 이상의 국가, 지역 및 도시에 배치하여 외관 청소, 자율 주행, 신에너지, 물류, 도시 관리, 해양 서비스 및 전력망과 같은 산업에 서비스를 제공 중이다. 이 같은 혁신은 고객과 커뮤니티를 위해 상당한 상업적, 사회적 가치를 창출하는데 기여하였다.

Wisson은 CES 2025에서 Wisson의 인기 제품인 외관 청소용 AP3-P3, 대표 제품인 Pliabot® 암이 장착된 다목적 공중 조작기 AP30-N1, 특별한 Pliabot® EV 충전 로봇 등 독보적인 기능을 선보일 예정이다. Wisson은 Pliabot®의 잠재력을 입증하고 업계와 협력해 새로운 애플리케이션을 모색하는 것을 목표로 하고 있다.

보다 자세한 정보가 필요하다면 홈페이지 (https://www.wissonrobotics.com/en/)를 방문해 알아보세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 확인이 가능합니다. https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2c101fd-1fce-4526-a2ff-7e9870ebafbf

보도자료 배포 시간 기준: Hong Kong 출처: Wisson International Limited 연락처: Zoey Lee 이메일: liziyi@wissonrobotics.com 전화번호: 17322584646

