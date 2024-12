Emulate Human Muscles, Transcend Human Capabilities: ウィッソンロボティクス (Wisson Robotics) の汎用ソフトロボティクスがCES (コンシューマー・エレクトロニクス・ショー) 2025で初公開

香港発, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 汎用ソフトロボティクスの世界的パイオニアであるウィッソンロボティクスは、CES 2025で、人間のような筋肉を持ち、AIが組み込まれた、画期的な商業用および汎用ソフトロボティクスであるPliabot®技術と、空中作業とEV自動充電のための革新的なPliabot®ロボットを初公開する。 LVCCのノースホール、スマートシティのブース (#8262) までウイッソンを訪問されたい。

ロボットのコア技術における破壊的イノベーションを通じて、人間を過酷な環境や反復作業から解放することを使命に掲げているウィッソンは、ソフトロボティクスにおける10年にわたる専門知識を活用して、Pliabot®技術を商業化し、広く適用できるようにして、さまざまな産業分野に安全、器用、軽量、強靭で手頃な価格のロボットおよびソリューションを提供している。 複雑で常に変化する環境への高度な適応性を備えた費用対効果の高いロボットにより、一部の製造業だけでなく、より多くの産業が、生産性と体験の向上のためのロボットの適用から恩恵を受けられるようになった。

世界をリードする汎用ソフトロボティクスであるウィッソンのPliabot®技術は、「ソフトマッスル+ニューロインテリジェンス」という2つの主軸となるアプローチにより、人間の筋肉の特性を再現し、高剛性のロボットでは実現が難しい高い適応性、高い負荷重量比、安全なインタラクション、高い環境耐性、大幅なコスト上の利点をもたらす。 加えて、モジュール式プラットフォームとして設計されたPliabot®のバイオニック関節、アーム、「ニューロ小脳大脳クラウド」AIシステムは、モバイルシャーシ、リフト、組立ライン、ウェアラブルデバイス、無人航空機、ロボット犬、ヒューマノイドロボットと容易に統合でき、さまざまなシナリオや業界のニーズを満たすのに最適である。

Pliabot®の技術的および商業的優位性を活用し、ウィッソンは、汎用ソフトロボティクスを市場に投入することで業界をリードしてきた。 ソフトロボットの量産と世界各地への出荷を初めて実現した同社は、多用途のPliabot®ロボットを開発し、100を超える国、地域、都市に展開している。対応している業界には、外壁洗浄、自動運転、新エネルギー、物流、都市管理、海洋サービス、電力網などがある。 これらのイノベーションは、顧客と地域社会に大きな商業的・社会的価値を生み出している。

CES 2025で、ウィッソンは、人気の外壁洗浄用AP3-P3、同社の代表的なPliabot®アームを搭載した多用途AP30-N1空中マニピュレーター、そして他に類を見ないPliabot® EV充電ロボットなど、独自の機能を紹介する予定である。 ウィッソンは、Pliabot®の潜在能力を示し、さまざまな業界と提携して、新しい用途を開拓することを目指している。

詳細については、 https://www.wissonrobotics.com/en/ を閲覧されたい。

