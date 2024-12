Emulate Human Muscles, Transcend Human Capabilities: Robotika Lunak Serbaguna Wisson Robotics akan Memulai Debutnya di CES 2025

HONG KONG, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wisson Robotics, pelopor global dalam bidang robotika lunak serbaguna, akan memulai debutnya di CES 2025 dengan teknologi Pliabot®-nya, robotika lunak komersial dan universal revolusioner dengan otot seperti manusia dan bersematkan AI, dan robot Pliabot® inovatif untuk pengoperasian udara dan pengisian daya otomatis EV (kendaraan listrik). Kunjungi Wisson di Stan #8262, Smart Cities, Aula Utara LVCC.

Berkomitmen untuk membebaskan manusia dari lingkungan keras atau tugas-tugas berulang melalui inovasi disruptif dalam teknologi inti robot, Wisson memanfaatkan keahlian selama satu dekade dalam bidang robotika lunak untuk membuat teknologi Pliabot® tersedia secara komersial dan dapat digunakan secara universal untuk menghadirkan robot yang aman, cekatan, ringan, tahan banting, dan terjangkau serta solusi untuk berbagai industri. Dengan adanya robot hemat biaya yang sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks dan terus berubah, lebih banyak industri, sedikit di antaranya bukan hanya manufaktur, sekarang dapat memperoleh manfaat dari penggunaan robot untuk produktivitas dan pengalaman yang lebih baik.

Sebagai robotika lunak serbaguna terkemuka di dunia, teknologi Pliabot® Wisson meniru karakteristik otot manusia melalui pendekatan baling-baling ganda "otot lunak + kecerdasan neuron," yang menghadirkan kemampuan beradaptasi tinggi, rasio beban-terhadap-berat tinggi, interaksi aman, ketahanan tinggi terhadap lingkungan, serta dan keuntungan biaya signifikan yang sulit ditawarkan oleh robotika kaku. Selain itu, dirancang sebagai platform modular, sendi, lengan, dan sistem AI "neuronic-cerebellar-cerebral-cloud" bionik Pliabot® dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sasis ponsel, elevator, jalur perakitan, perangkat yang dapat dikenakan, kendaraan udara tak berawak, anjing robotik, dan robot humanoid, sehingga paling sesuai untuk memenuhi bermacam kebutuhan dalam berbagai skenario atau industri.

Didukung oleh keunggulan teknologi dan komersial Pliabot®, Wisson telah menjadi pemimpin industri dalam menghadirkan robotika lunak serbaguna ke pasar. Perusahaan ini adalah yang pertama kali mencapai produksi massal dan pengiriman robot lunak di seluruh dunia, dan robot Pliabot® serbaguna telah dikembangkan dan dikerahkan ke lebih dari 100 negara, wilayah, dan kota, yang melayani berbagai industri seperti pembersihan muka bangunan, pengemudian otonom, energi baru, logistik, manajemen perkotaan, layanan kelautan, dan jaringan listrik. Berbagai inovasi ini telah menghasilkan nilai komersial dan sosial signifikan bagi klien dan masyarakat.

Di CES 2025, Wisson akan memamerkan kemampuan uniknya, termasuk AP3-P3 Wisson yang populer untuk pembersihan muka bangunan, manipulator udara serbaguna AP30-N1 yang dilengkapi dengan lengan Pliabot® yang khas, dan robot pengisian daya EV Pliabot® yang unik. Wisson berupaya untuk menunjukkan potensi Pliabot® dan bermitra dengan industri untuk menjajaki berbagai aplikasi baru.

Untuk mendapatkan info selengkapnya: https://www.wissonrobotics.com/en/

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2c101fd-1fce-4526-a2ff-7e9870ebafbf

Baris Tanggal: Hong Kong Sumber: Wisson International Limited Kontak: Zoey Lee Email: liziyi@wissonrobotics.com Telepon: 17322584646

