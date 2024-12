Emulate Human Muscles, Transcend Human Capabilities: הרובוטיקה הרכה לשימוש כללי של Wisson Robotics תוצג לראשונה ב-CES 2025

הונג קונג, Dec. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Wisson Robotics, חלוצה עולמית ברובוטיקה רכה שימוש כללי, תציג לראשונה ב-CES 2025 את טכנולוגיית ה- Pliabot® שלה, רובוטיקה רכה מסחרית ואוניברסלית מהפכנית עם שרירים דמויי אדם והמחשה באמצעות בינה מלאכותית, כמו גם רובוטים חדשניים של Pliabot® לתפעול אווירי ועבור טעינה אוטומטית של רכבים חשמליים. בקרו בדוכן של Wisson בביתן #8262, ערים חכמות, בהיכל הצפוני של מרכז הכנסים של לאס וגאס.

עם מחויבות לשחרר בני אדם מסביבות קשות או משימות שחוזרות על עצמן באמצעות חדשנות שמשנה את המשחק עבור הטכנולוגיה שבליבת הרובוטיקה, Wisson ממנפת עשור של מומחיות ברובוטיקה רכה כדי להפוך את טכנולוגיית Pliabot® לזמינה באופן מסחרי עם יישום אוניברסלי כדי לספק רובוטים ופתרונות בטוחים, מיומנים, קלים, גמישים לתעשיות מגוונות. עם רובוטים בעלות סבירה, בעלי יכולת התאמה גבוהה לסביבה המורכבת והמשתנה ללא הרף, תעשיות רבות יותר, במקום רק ייצור בקרב כמה מהבודדות, יכולות כעת להפיק תועלת מיישומי רובוטים לשיפור הפרודוקטיביות והניסיון.

כרובוטיקה הרכה לשימוש כללי המובילה בעולם, טכנולוגיית ה- Pliabot® של Wisson משעתקת מאפיינים של שרירים אנושיים באמצעות גישת המדחף הכפול שלה "שרירים רכים + חוכמה עצבית", היא מביאה יכולת הסתגלות גבוהה, יחס עומס למשקל גבוה, אינטראקציה בטוחה, אינטראקציה סביבתית גבוהה. התנגדות ויתרונות משמעותיים בעלויות שקשה לרובוטיקה הנוקשה להציע. מעבר לכך, המפרקים והזרועות המעוצבים כפלטפורמה מודולרית, יחד עם מערכות הבינה מלאכותיות המספקות קישור "עצבי-מוחי- -ענן" של Pliabot® יכולים להשתלב בקלות עם שלדות ניידות, מעליות, פסי ייצור, מכשירים לבישים, כלי טיס בלתי מאוישים, כלבים רובוטיים ורובוטים דמויי אדם, והם הטובים ביותר למתן מענה לצרכים בתרחישים או בתעשיות שונות.

עם עוצמת היתרונות הטכנולוגיים והמסחריים של Pliabot® , חברת Wisson הובילה את התעשייה כשהביאה לשוק רובוטיקה רכה לשימוש כללי. היא הייתה הראשונה להגיע לייצור המוני ואספקה ​​של רובוטים רכים ברחבי העולם, ורובוטים מגוונים מבוססי Pliabot® פותחו ונפרסו ביותר מ-100 מדינות, אזורים וערים, ומשרתים תעשיות כמו ניקוי חזיתות, נהיגה אוטונומית, אנרגיה חדשה, לוגיסטיקה, ניהול עירוני, שירותים ימיים ורשתות חשמל. חידושים אלו יצרו ערך מסחרי וחברתי משמעותי עבור לקוחותינו והקהילה.

בתערוכת CES 2025, חברת Wisson תציג את היכולות הייחודיות, כולל AP3-P3 הפופולרי של Wisson לניקוי חזיתות, המניפולטור האווירי הרב-תכליתי AP30-N1 הכולל את זרוע Pliabot® הייחודית, ורובוט טעינת Pliabot® EV יחיד מסוגו. Wisson שואפת להדגים את הפוטנציאל של Pliabot® ולשתף פעולה עם תעשיות כדי לחקור יישומים חדשים.

מקום: הונג קונג מקור: Wisson International Limited אנשי קשר: Zoey Lee דוא"ל: liziyi@wissonrobotics.com טלפון: 17322584646

