TPWD Fomenta el Monitoreo y la Notificación de los Animales Afectados por el Gusano Barrenador del Nuevo Mundo

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN — El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) pide a los cazadores y otros entusiastas de las actividades al aire libre en el sur de Texas que estén atentos a los animales afectados por el gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) después de una reciente detección en México. Esta detección, encontrada en una vaca en un puesto de control de inspección en el estado de Chiapas, en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala, sigue el movimiento progresivo hacia el norte del NWS a través de América del Sur y Central. Como medida de protección, los funcionarios de salud animal piden a los que se encuentran a lo largo de la frontera sur de Texas que monitoreen la vida silvestre, el ganado y las mascotas para detectar signos clínicos de NWS e informen de inmediato los posibles casos. ¿Qué es el Gusano Barrenador del Nuevo Mundo? Los gusanos barrenadores del Nuevo Mundo son larvas o gusanos de la mosca NWS (Cochliomyia hominivorax), que causan una afección dolorosa conocida como miasis NWS. Las moscas del NWS ponen huevos en heridas abiertas u orificios de tejido vivo como fosas nasales, ojos o boca. Estos huevos eclosionan en peligrosas larvas parásitas, y los gusanos se entierran o se enroscan en la carne con ganchos bucales afilados. Las heridas pueden agrandarse, y una infestación a menudo puede causar daños graves y mortales o la muerte del animal infectado. El NWS infesta principalmente el ganado, pero también puede afectar a los seres humanos y la vida silvestre, incluidos los ciervos (venado) y las aves. El parásito fue erradicado por última vez de los Estados Unidos en 1966, con costosos esfuerzos por parte de funcionarios federales y estatales de salud animal, productores de ganado y veterinarios. Los esfuerzos de erradicación han continuado en América Central, pero se considera que la plaga está muy extendida en Cuba, Haití, República Dominicana y países de América del Sur. Los signos clínicos de la miasis del NWS pueden incluir: Comportamiento irritado o deprimido

Pérdida de apetito

Sacudir la cabeza

Olor a carne en descomposición

Presencia de larvas de mosca (gusanos) en las heridas

Aislamiento de otros animales o personas Transmisión Las infestaciones del NWS comienzan cuando una mosca NWS hembra se siente atraída por el olor de una herida o abertura natural en un animal vivo de sangre caliente, donde pone sus huevos. Estas aberturas pueden incluir heridas tan pequeñas como la picadura de una garrapata, aberturas nasales o de los ojos, el ombligo de un recién nacido o los genitales. Una mosca hembra del NWS puede poner hasta 300 huevos a la vez y puede poner hasta 3.000 huevos durante su vida. Los huevos eclosionan en larvas (gusanos) que se entierran en una abertura para alimentarse. Después de alimentarse, las larvas caen al suelo, se entierran en el suelo y emergen como moscas adultas del NWS. Las moscas adultas del NWS pueden volar largas distancias y el movimiento del ganado infestado o la vida silvestre puede aumentar la tasa de propagación. Prevención Cuando pase tiempo al aire libre (especialmente si viaja al extranjero a áreas afectadas por el NWS), asegúrese de limpiar y cubrir todas las heridas, además de aplicar repelente de insectos a la ropa al aire libre para ayudar a evitar el contacto con el NWS y otros insectos dañinos. Cómo ayudar Mientras estén en el campo disfrutando de actividades como la cacería, el senderismo o la observación de aves, se pide a los cazadores y entusiastas de las actividades al aire libre que informen sobre los signos sospechosos de NWS. Cualquier vida silvestre con signos clínicos sospechosos consistentes con el NWS debe ser reportada inmediatamente a un biólogo de vida silvestre local. Los informes de ganado deben hacerse a la Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC) o al Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA). "Aquellos que disfrutan de los recursos naturales de Texas tienen la oportunidad de servir como la primera línea de defensa para proteger la vida silvestre, el ganado y la salud humana," dijo el veterinario de vida silvestre de TPWD, el Dr. J Hunter Reed. "Sus ojos y oídos serán fundamentales para responder rápidamente y gestionar esta amenaza." Se puede encontrar información adicional sobre el NWS en las páginas web del TAHC, el USDA y el Centro para el Control de Enfermedades NWS.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.