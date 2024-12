ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

30.12.2024 KLO 14.00



Orion ja Marinus purkavat ganaksolonin Euroopan-oikeuksia koskevan sopimuksen

Orion Oyj ("Orion") ja Marinus Pharmaceuticals, Inc. ("Marinus") ovat päättäneet molemminpuolisesti purkaa ganaksolonia koskevan Euroopan laajuisen markkinointi- ja jakelusopimuksensa. Marinus saa takaisin ganaksolonin kaupalliset oikeudet Euroopassa, jossa yhdiste on hyväksytty sykliiniriippuvaiseen kinaasi-5:n (CDKL5) puutoshäiriöön (CDD) liittyvien epileptisten kohtausten lisähoidoksi 2–17-vuotiailla potilailla. CDD on vakava ja harvinainen geneettinen sairaus. Orion keskeyttää kaikki ganaksoloniin liittyvät toimet Euroopassa, mukaan lukien valmistelut tuotteen lanseeraamiseksi.

Perustuen Orionin strategiseen valintaan keskittyä innovatiivisessa liiketoiminnassaan onkologiaan ja kipuun Orion katsoo, että Euroopan oikeuksien palauttaminen takaisin Marinukselle on paras vaihtoehto löytää ratkaisu, jolla tuote saadaan maailmanlaajuisesti sitä tarvitsevien potilaiden saataville.

Sopimuksen purkamisen yhteydessä Marinus maksaa vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla Orionille 1,5 miljoonaa euroa ganaksolonin kaupallisten oikeuksien takaisin saamisesta Euroopassa. Vuonna 2021 Orion maksoi Marinukselle 25 miljoonaa euroa oikeuksista. Sopimuksen purkamisen seurauksena Orion tekee 23,5 miljoonan euron alaskirjauksen vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.



Yhteyshenkilö:

Terhi Ormio, viestintäjohtaja, Orion Oyj

Puh. +358 10 426 4646

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orion.fi

http://www.twitter.com/OrionCorpIR

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.