ビットゲット (Bitget)、新しいホワイトペーパーで50億ドル (約7,885億1,000万円) 相当のBGBトークン焼却を発表

セーシェル・ビクトリア発, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、ネイティブトークンであるビットゲットトークン (Bitget Token)(BGB) の新しいホワイトペーパーを公開した。 ビットゲットは、今回のアップデートで、8億BGBトークンを焼却するという前例のない取り組みを発表した。これらのトークンの価値は、現在の市場価格に基づくと、50億ドル (約7,885億1,000万円) を超える。また、トークンのユーティリティを拡大する計画も併せて明らかにした。 この動きは、ビットゲットがBGBに対してデフレ型供給モデルを推進し、そのユーティリティを加速させるという姿勢を示している。

新しいホワイトペーパーでは、野心的なトークン焼却計画が紹介されている。この計画は、8億BGB (総供給量の40%) を即時かつ永久に焼却することから始まり、流通供給量を12億BGBに削減する。 さらに、2025年以降、ビットゲットは四半期ごとの焼却を開始する予定であり、ビットゲット取引所およびビットゲットウォレットの利益の20%を、現物取引、先物取引、NFT取引からの収益を含めた資金でBGBを買い戻し、焼却する計画が含まれている。 すべての焼却活動はオンチェーンで記録され、コミュニティに対して透明性と説明責任が確保される。

ビットゲットは最近、ビットゲットトークン (Bitget Token)(BGB)とビットゲットウォレットトークン (Bitget Wallet Token)(BWB) の統合を発表した。 この統合により、BGBはビットゲットの中央集権型および分散型エコシステムにおける統一トークンとして機能する。 現在、BGBは保有者に対して、手数料の割引、VIP特典、ローンチプール (Launchpool) を通じたトークンファーミングへのアクセスといったさまざまなメリットを提供している。 将来的に、ビットゲットはオンチェーンエコシステム内でBGBのユーティリティを拡大し、ステーキング、流動性提供、エアドロップ対象としての中核的な資産として位置付ける計画だ。 さらに、BGBは、ビットゲットウォレットのマルチチェーンガス料金の支払いなどのサービスを支えるとともに、日常的なPayFiシナリオへのユースケースを拡大する。

暗号通貨取引所の競争が激化する中、ビットゲットは近年、最も急成長している中央集権型取引所 (CEX) として際立っている。 この成果は、60ヵ国以上にわたる1,600人のプロフェッショナルチーム、法定通貨、現物、証拠金、先物取引を網羅する包括的なエコシステム、そしてシームレスな取引体験を保証する最先端技術によって成し遂げられた。 さらに、ビットゲットは、6億ドル (約946億1,483万円) の保護基金や、毎月更新される準備金証明レポートを含む高度なセキュリティ対策によって、ユーザーの信頼を一層強化している。 その積極的なコンプライアンス戦略と複数の法域でのライセンス取得により、ビットゲットは世界の主要なCEXとしての地位を強化している。

「CEXは、暗号資産が大規模な普及へ向けて成長するための基盤です。 ビットゲットの使命である次のイノベーションの波を加速させることは、今後1年間で具体化していくでしょう」とビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「50億ドル (約7,885億1,000万円) 相当のBGBを焼却するという私たちの決定は、価値取引の強力な手段としてBGBを確立する計画と一致しています。 次の段階では、BGBのユーティリティをオンチェーンに拡張し、より多くのDAppsに統合し、大衆に届けることで、BGBをすべての人に利用可能にし、PayFiを日常生活の一部にすることを目指します」と同氏は付け加えた。

BGBは2024年に卓越したパフォーマンスを示し、過去1年間でその時価総額が1000%以上増加し、発行以来100倍以上に成長している。 この目覚ましい成長は、トークンの強力なユースケースの実績と、ビットゲットの革新的なエコシステムの成功によって支えられている。

今回の更新されたBGBホワイトペーパーの発表は、ビットゲットの歩みにおける重要な節目を象徴している。 供給量の削減、ユーティリティの強化、現実世界でのアプリケーションの拡大を通じて、BGBはビットゲットエコシステム内のさらなる機能や商品を強化し、持続可能な成長と保有者にとっての長期的な価値を促進することが期待されている。

