ประเพณีอิตาลีนำรสชาติมาสู่เอเชียด้วย European Art of Taste

ความเป็นเลิศของผลไม้อิตาลีเข้ามาสู่ตลาดในเอเชียผ่านโครงการ European Art of Taste (ศิลปะแห่งรสชาติของยุโรป) ซึ่งได้รับการส่งเสริมจาก CSOItaly และได้รับการร่วมทุนจากสหภาพยุโรป

ปักกิ่ง, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- แคมเปญนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมประเพณีทางการเกษตรของอิตาลี และทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของอิตาลี เช่น กีวี มะเขือเทศสดและแปรรูป ส้ม และแอปเปิล เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนเพิ่มมากขึ้นในเรื่องความใส่ใจต่อคุณภาพและคุณประโยชน์เพื่อสุขภาพ

ทั้งยุโรปและอิตาลีซึ่งมีประวัติศาสตร์ทางการเกษตรมายาวนาน ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูงสุด โครงการ European Art of Taste มีจุดมุ่งหมายที่จะถ่ายทอดไม่เพียงแค่คุณค่าที่แท้จริงของผลไม้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างวัฒนธรรมเมดิเตอร์เรเนียนและเกษตรกรรมอีกด้วย ผลไม้อิตาลีถูกเพาะปลูกโดยใช้กรรมวิธีที่เคารพธรรมชาติ โดยผสมผสานประเพณีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรับประกันถึงมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในระดับสูง

"ผลไม้อิตาลีไม่ได้เป็นเพียงแค่อาหารเท่านั้น แต่เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่เชื่อมโยงกับผืนดิน คุณภาพ และความยั่งยืน” Luca Mari หัวหน้าโครงการยุโรปของ CSOItaly กล่าว “โครงการ European Art of Taste ทำให้เราไม่เพียงแค่ต้องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเราในเอเชียเท่านั้น แต่ยังต้องการแบ่งปันประสบการณ์และคุณค่าของ 'Made in Italy' (ผลิตในอิตาลี) ที่ผสมผสานรสชาติที่แท้จริงและคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย”

โครงการนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของอาหารเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งได้รับการยอมรับจาก UNESCO ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ผลไม้ เช่น ส้ม แอปเปิล กีวี และมะเขือเทศสด เป็นพื้นฐานของอาหารประเภทนี้ ซึ่งทราบกันว่าช่วยส่งเสริมให้มีอายุยืนยาวและป้องกันโรคเรื้อรัง ตลาดในเอเชียซึ่งมีความใส่ใจต่อสุขภาวะและสุขภาพมากขึ้น ถือเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมสำหรับผู้ผลิตชาวอิตาลีที่จะส่งเสริมผลไม้ให้เป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

โครงการนี้มุ่งที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอิตาลีและประเทศต่าง ๆ ในเอเชียให้แน่นแฟ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเกษตรของอิตาลี โดยนำผลไม้จากอิตาลีมาสู่ตลาดต่าง ๆ ในเอเชีย ผลไม้ที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความยั่งยืน และอุดมไปด้วยรสชาติอย่างผลไม้ที่ผลิตในอิตาลี ตอบสนองได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ที่สดและเป็นธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคชาวเอเชียในปัจจุบัน

ข่าวสารเกี่ยวกับ The European Art of Taste และ CSO Italy

โครงการ The European Art of Taste (ศาสตร์ศิลป์แห่งรสชาติแบบยุโรป) ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกด้านผลไม้และผัก มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้และผักที่มีคุณภาพสูงของยุโรป และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CSO Italy และสหภาพยุโรป บริษัทสัญชาติอิตาลีดังต่อไปนี้ยังเข้าร่วมโครงการด้วย ได้แก่ RK Growers, Mazzoni Group, Apofruit, Origine Group และ Oranfrizer



CSO Italy ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอิตาลี ซึ่งเชื่อมโยงบริษัทชั้นนำของอิตาลีหลายแห่งเข้ากับการผลิตและการตลาดสำหรับผลไม้และผักภายในประเทศ กลุ่มสมาชิกที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยบริษัทสำคัญหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผัก เช่น การบรรจุ โลจิสติกส์ การแปรรูป ระบบเครื่องจักร และการจัดจำหน่าย ภารกิจของ CSO Italy คือการให้บริการที่มีประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อปรับปรุงและทำให้ภาคอุตสาหกรรมผลไม้และผักของอิตาลีมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ตารางทางเทคนิคเกี่ยวกับการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผักทั้งหมดของอิตาลี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ CSO ITALY มีสมาชิก 73 รายจากสาขาต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ สมาชิกผู้ผลิต 51 ราย สมาชิกห่วงโซ่อุปทาน 14 ราย สมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 3 ราย และหน่วยงานสนับสนุน 5 ราย

