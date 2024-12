イタリアの伝統がアジアに味覚を届ける「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト (European Art of Taste)」

イタリア産果物の卓越性が、CSOイタリア (CSOItaly) によって推進され、欧州連合との共同出資により実現された「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト」プロジェクトを通じて、アジア市場に到来する。

北京発, Dec. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- このキャンペーンは、イタリアの農業伝統を広め、その卓越した商品、すなわちキウイ、トマト (生鮮および加工品)、オレンジ、リンゴを、品質と健康の利点に関心を持つ層に向けて紹介することを目的としている。

ヨーロッパ、特に長い農業の歴史を持つイタリアは、最高品質の食品で世界的に認められている。 「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト」プロジェクトは、果物そのものの持つ価値だけでなく、地中海文化と農業の深い結びつきをも伝えることを目的としている。 イタリア産の果物は、自然を尊重する手法を用いて栽培され、伝統と技術革新を組み合わせることで、高い品質基準と食品安全性を保証している。

「イタリアの果物は、単なる食品以上の存在です。 それは土地、品質、そして持続可能性に結びついた古来の文化の表現です」と、CSOイタリアの欧州プロジェクト責任者であるルカ・マリ (Luca Mari) は述べている。 「『ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト』プロジェクトを通じて、私たちは単にアジアで商品を宣伝するだけでなく、『メイド・イン・イタリー』が持つ本物の味わいや健康上の利点を共有したいと考えています」。

同プロジェクトは、ユネスコが人類の無形文化遺産として認めた地中海式食事の重要性も強調している。 オレンジ、リンゴ、キウイ、新鮮なトマトといった果物は、この食事の基盤であり、長寿や慢性疾患の予防を促進すると知られている。 健康とウェルネスに対する関心が高まるアジア市場は、イタリアの生産者にとって、果物を健康的なライフスタイルの不可欠な部分として促進するための絶好の機会である。

イタリア産果物をアジア市場に紹介することで、このプロジェクトはイタリアとアジア諸国間の貿易関係を強化し、イタリア農業の卓越性を広めることを目指している。 イタリアで生産されるような、持続可能で豊かな風味を持つ高品質な果物は、今日のアジアの消費者が求める新鮮で自然な商品の需要に完璧に応えるものである。

プレスオフィス:

レナート・パガーニ (Renato Pagani) Renato.pagani@secnewgate.it - + 39 335 6939561

ジョルジア・リッツィ (Giorgia Rizzi) giorgia.rizzi@secnewgate.it



ヨーロピアン・アート・オブ・テイストとCSOイタリアに関するニュース

プロジェクト「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト – 果物と野菜の傑作」は、高品質のヨーロッパの果物と野菜の宣伝と情報提供を目的としており、CSOイタリアと欧州連合の資金援助を受けている。 このプロジェクトには、RKグロウアーズ (RK Growers)、マッツォーニ・グループ (Mazzoni Group)、アポフルーツ (Apofruit)、オリジン・グループ (Origine Group)、オランフリーゼル (Oranfrizer) などのイタリア企業も参加している。



1998年に設立されたCSOイタリアは、イタリア産の果物と野菜の生産とマーケティングでイタリアの大手企業の多くを結び付けるイタリアのユニークな組織である。 メンバーには、包装、物流、加工、機械、流通など、青果物サプライチェーンのさまざまな分野に特化した重要な企業も含まれている。 CSOイタリアの使命は、イタリアの青果物産業の効率性と競争力を高め、改善するためにメンバーに有用なサービスを提供することである。 イタリアの青果物サプライチェーン全体にサービスを提供する技術テーブルは、事業者間の相乗効果を通じて競争力を高める。 CSOイタリアには73のメンバーがおり、51の生産者メンバー、14のサプライチェーンメンバー、3の補助メンバー、5つの支援団体で構成されている。

欧州連合によって資金提供が行われている。 ただし、表明された見解は著者のものであり、必ずしも欧州連合または欧州研究執行機関 (REA) の見解を反映するものではない。 欧州連合も助成機関も、これらの見解について責任を負わない。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/892cefe7-6f2f-4db0-b296-8b387fe44a4b





EU Logos The European Art of Taste

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.