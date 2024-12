Bitget akan Menggabungkan Token BGB dan BWB, Memajukan Ekosistem Onchain yang Terpadu

VICTORIA, Seychelles, Dec. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , bursa mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3 telah mengumumkan penggabungan token aslinya, Bitget Token (BGB) dan Bitget Wallet Token (BWB) . Langkah yang didorong oleh permintaan komuniti yang kukuh tersebut bertujuan untuk menyatukan kedua-dua token menjadi satu token ekosistem tunggal, BGB, yang akan berfungsi sebagai token utiliti muktamad untuk Bitget Exchange dan Bitget Wallet.

Sebagai salah satu bursa berpusat (CEX) yang paling pesat berkembang, Bitget disenaraikan sebagai bursa kripto ketiga terbaik secara global dalam volum dagangan, menawarkan suite komprehensif perkhidmatan dagangan prapasaran, spot, margin dan niaga hadapan. Bitget Wallet, salah satu dompet Web3 terbesar di dunia, mempunyai lebih daripada 60 juta pengguna dan diterima pakai secara meluas merentasi ekosistem Layer-1 dan Layer-2 yang terkemuka. Bersama-sama, Bitget dan Bitget Wallet kini menyediakan perkhidmatan kepada lebih daripada 100 juta pengguna di seluruh dunia, memastikan kedudukan mereka kekal sebagai ekosistem CEX kedua terbesar di dunia.

“BGB mengalami tahun yang luar biasa, dengan had pasarannya meningkat melebihi 750%, menjadikannya token CEX dengan prestasi terbaik pada tahun 2024. Kejayaan ini disokong oleh sokongan komuniti yang kukuh dan permintaan yang semakin meningkat untuk BGB dalam pelbagai keadaan penggunaan.” Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget, mengulas, “Dengan menggabungkan BGB dan BWB, kami mengambil langkah besar ke arah membina sebuah ekosistem terpadu dan teguh yang menghubungkan aplikasi dalam rantaian dan luar rantaian. Langkah ini akan mempertingkatkan utiliti BGB dan memastikan setiap pemegang mendapat manfaat daripada pertumbuhan ekosistem Bitget.”

Dengan penggabungan tersebut, BGB akan menjadi token terpadu yang memacu pertumbuhan ekosistem Bitget. Ia akan disepadukan secara mendalam ke dalam aplikasi terdesentralisasi (DApps), menjadi aset teras dalam ekosistem blockchain utama dan menyokong aplikasi pertaruhan dalam protokol pinjaman serta DeFi. Ia juga akan menggerakkan perkhidmatan Bitget Wallet, termasuk Fair Launchpool dan pembayaran yuran Gas berbilang rantai. Selain itu, BGB akan meneroka keadaan penggunaan kehidupan sebenar, membolehkan pengguna membuat bayaran untuk makanan, perjalanan, minyak, membeli-belah dan banyak lagi serta menawarkan pengalaman Web3 PayFi yang lancar.

Untuk memudahkan peralihan yang lancar, pemegang BWB di bursa Bitget boleh menukar BWB mereka kepada BGB secara automatik. Secara terperinci, token BWB akan ditukar kepada BGB pada nisbah 0.08563, dikira menggunakan purata harga penutupan 7 hari bagi pasangan BWB/USDT di Bitget. Selepas pertukaran, semua token BWB akan disingkirkan dan BGB yang setara akan dihantar ke dalam akaun pengguna. Perdagangan BWB dan perkhidmatan berkaitan akan dihentikan pada 27 Disember.

"Apabila pasaran kripto semakin matang, hanya aset yang paling berdaya tahan dengan ekosistem yang teguh dan nilai dunia sebenar boleh berkembang maju melalui kitaran. BGB, antara 30 token terbaik telah mengukuhkan dirinya sebagai token utiliti terkemuka dengan kecairan yang luar biasa dan komuniti yang kukuh. Penggabungan ini akan mempertingkatkan peranan BGB dalam ekosistem Bitget dan mewujudkan peluang baharu untuk menerokai dunia terdesentralisasi yang dinamik," tambah Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif bagi Bitget.

Untuk mendapatkan butiran lanjut tentang penggabungan token, sila layari pautan .

