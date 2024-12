Bitget ממזגת את האסימונים BGB ו-BWB, מקדמת אקו סיסטם אחוד על בסיס בלוקצ'יין

ויקטוריה, סיישל, Dec. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, הכריזה על מיזוג האסימונים המקוריים שלה, Bitget Token (BGB) ו-Bitget Wallet Token (BWB). המהלך, המבוצע בגין ביקוש קהילתי חזק, נועד לאחד את שני האסימונים לאקו סיסטם של אסימון יחיד, BGB, אשר ישמש כאסימון השירות המוחלט עבור Bitget Exchange ו-Bitget Wallet כאחד.

כאחת מהבורסות הריכוזיות (CEX) הצומחות ביותר, Bitget מדורגת בשלושת המקומות המובילים בעולם בנפח המסחר, ומציעה חבילה מקיפה של שירותי מסחר בתחומים של טרום-שוק, ספוט, מרווח ומסחר בחוזים עתידיים. Bitget Wallet, אחד מארנקי ה-Web3 הגדולים בעולם, מתגאה ביותר מ-60 מיליון משתמשים ומאומץ באופן נרחב במערכות שכבה 1 ושכבה 2 מובילות. ביחד, Bitget ו-Bitget Wallet משרתים כעת יותר מ-100 מיליון משתמשים ברחבי העולם, וביחד הם מציעים את האקו סיסטם השני בגודלו מבין כל ה-CEX בעולם.

"BGB חווה שנה מדהימה, כאשר שווי השוק שלו גדל ביותר מ-750%, מה שהופך אותו לאסימון ה-CEX בעל הביצועים הטובים ביותר ב-2024. הצלחה זו מגובה בתמיכה קהילתית חזקה ובביקוש הגובר ל-BGB בתרחישי שימוש שונים", אמרה גרייסי צ'ן, מנכ"לית Bitget. "עם המיזוג בין BGB ו-BWB, אנו עושים צעד גדול לקראת בניית אקו סיסטם אחוד וחזק המגשר בין אפליקציות על בסיס בלוקצ'יין ומחוץ לבלוקצ'יין. מהלך זה ישפר את התועלת של BGB ויבטיח שכל מחזיק ייהנה מצמיחת האקו סיסטם של Bitget".

עם המיזוג, BGB יהפוך לאסימון האחוד שמניע את צמיחת האקו סיסטם של Bitget. הוא ישתלב עמוק באפליקציות מבוזרות (DApps), יהפוך לנכס ליבה בתוך מערכות מרכזיות של בלוקצ'יין ויתמוך בפרוטוקולי הימורים והלוואות ובאפליקציות DeFi. הוא יניע בנוסף את שירותי Bitget Wallet, כולל Fair Launchpool ותשלומי דמי גז עבור מספר רשתות בלוקצ'יין. בנוסף, BGB תחקור תרחישי שימוש אמיתיים, ויאפשר למשתמשים לשלם עבור אוכל, נסיעות, דלק, קניות ועוד, ויציע חוויית Web3 PayFi חלקה.

כדי להקל על מעבר חלק, מחזיקי BWB בבורסת Bitget יכולים להמיר באופן אוטומטי את ה-BWB שלהם ל-BGB. אסימוני BWB יומרו ל-BGB לפי יחס של 0.08563 שיחושבו באמצעות ממוצע מחיר הסגירה בשבעת הימים בקודמים של הצימוד BWB/USDT ב-Bitget. לאחר ההחלפה, כל אסימוני ה-BWB יישרפו, ובמקביל יוחזר BGB לחשבונות המשתמשים. המסחר ב-BWB והשירותים הנלווים לו יופסקו ב-27 בדצמבר.

"עם התבגרות שוק הקריפטוגרפיה, רק הנכסים העמידים ביותר עם מערכות חזקות וערך בעולם האמיתי יכולים לשגשג באופן מחזורי. BGB, המדורג בין 30 האסימונים המובילים, ביסס את עצמו כאסימון שירות מוביל עם נזילות יוצאת דופן וקהילה חזקה. מיזוג זה ישפר את התפקיד של BGB באקו סיסטם של Bitget וייצור עבורה הזדמנויות חדשות לחקור את העולם המבוזר הדינמי", הוסיפה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

