ビットゲット (Bitget)、BGB (ビットゲットトークン) とBWB (ビットゲットウォレットトークン) を統合し、統一オンチェーンエコシステムを推進

セーシェル・ビクトリア発, Dec. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業である ビットゲット は、ネイティブトークンの BGB と BWB の統合を発表した。 今回の統合は、コミュニティからの強い要望によるもので、2つのトークンを単一のエコシステムトークンであるBGBに統合することを目的としている。BGBは、ビットゲット取引所とビットゲットウォレットの両方にとって究極のユーティリティトークンとなる。

ビットゲットは、最も急成長している中央集権型取引所 (CEX) の1つとして、取引量で世界トップ3にランクインしており、 プレマーケット、スポット、マージン、先物取引を含む包括的な取引サービスを提供している。 ビットゲットウォレットは、世界で6,000万人以上のユーザーを有する世界最大級のWeb3ウォレットであり、主要なレイヤー1およびレイヤー2エコシステムで広く採用されている。 現在、ビットゲットとビットゲットウォレットの世界中のユーザーは合計で1億人を超えており、世界第2位の規模のCEXエコシステムとしての地位を確固たるものにしている。

「BGBは、時価総額が750%以上増加し、2024年に最高のパフォーマンスを記録したCEXトークンとなりました。これは驚くべきことです。 この成功は、強力なコミュニティのサポートと、さまざまなユースケースでのBGBへの需要の高まりに支えられています。」 ビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレーシー・チェン (Gracy Chen) は、さらに次のように述べている。「BGBとBWBを統合することで、オンチェーンとオフチェーンのアプリケーションを橋渡しする、堅牢な統一エコシステムの構築に向けて大きな一歩を踏み出します。 この統合は、BGBの実用性を高め、すべての保有者がビットゲットエコシステムの成長から利益を得られることを保証するでしょう。」

この統合により、BGBはビットゲットエコシステムの成長を推進する統一トークンとなる。 BGBは、分散型アプリケーション (DApps) に深く統合され、主要なブロックチェーンエコシステムのコア資産となり、レンディングプロトコルやDeFiアプリケーションにおけるステーキングをサポートする。 また、フェアランチプール (Fair Launchpool) やマルチチェーンガス料金支払いを含む、ビットゲットウォレットのサービスをサポートする。 さらに、BGBは実生活でのユースケースを調査し、ユーザーに食事、旅行、燃料、買い物などに対する支払いにシームレスなWeb3 PayFi体験を提供する。

シームレスな移行を容易にするために、ビットゲット取引所にBWBを保有しているユーザーは、BWBをBGBに自動的に変換できる。 具体的には、BWBトークンは過去7日間のビットゲットのBWB/USDT (テザー) の平均終値に基づいて計算された0.08563の比率でBGBに変換される。 変換後、すべてのBWBトークンは破棄され、同等の量のBGBがユーザーのアカウントにエアドロップされる。 BWB取引と関連サービスは12月27日をもって終了する。

「暗号通貨市場が成熟するにつれて、堅牢なエコシステムと実生活での価値のある最も強靭なアセットのみがサイクルを通じて繁栄できるようになります。 BGBは、上位30トークンにランクインしており、優れた流動性と強力なコミュニティをにより、主要なユーティリティトークンとしての地位を確立しています。 今回の統合は、ビットゲットエコシステム内でのBGBの役割を高め、BGBにダイナミックな分散型の世界を探求する新しい機会をもたらします。」とビットゲットのCEOであるグレーシー・チェンは、付け加えて述べている。

トークンの統合についての詳細は、この リンク をクリックされたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする 暗号通貨取引所 およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲットは、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用してユーザーがよりスマートに取引できるように支援するとともに、 ビットコイン価格 、 イーサリアム価格 、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていた ビットゲットウォレット は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーなどを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける世界トップのプロサッカーリーグLALIGAの公式クリプトパートナーであること、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先: media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、個人の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の 利用規約 を参照されたい。

