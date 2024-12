Staffbase、2024年版Gartner® Magic Quadrant™「イントラネットパッケージソリューション」に再びリーダーとして認定される

ドイツ・ケムニッツ及び米国ニューヨーク, Dec. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 従業員コミュニケーションのクラウドサービスにおいて業界を牽引するStaffbaseは、このたび発表された2024年版Gartner® Magic Quadrant™「イントラネットパッケージソリューション」におきまして、2年連続でリーダーとして選出される栄誉に浴しました。

「私どもが従業員向けコミュニケーションソリューションを世に送り出したのは10年前のことでございますが、これほどまでに迅速な成長を遂げられたことは、業界においても稀な事例であると自負しております」と、Staffbaseの創業者・CEOであるマーティン・ベーリンガー(Martin Böhringer)は述べています。「この成功はひとえに、顧客の皆様の声に耳を傾け、その特異なニーズに真摯に応え続ける努力の賜物であり、加えて従業員を鼓舞し、ビジネスに多大なる価値を創出するツールを提供する我々の姿勢を業界に示し得た結果であると確信しております。」

Staffbaseは2014年に従業員向けコミュニケーションアプリを市場に投入し、従来のイントラネットでは成し得なかった明確な目的を実現することを使命としてまいりました。煩雑さや関連性の欠如に苦しむ時代は既に過ぎ去り、適切な焦点を定めることで、イントラネットは従業員を奮起させ、深い関与を促す強力なツールへと生まれ変わることが可能であると私どもは信じております。その後、イントラネット製品や電子メールツールの提供を開始し、Gartnerから「ビジョンの完全性」及び「実行能力」において高い評価をいただくに至りました。

Staffbaseの特長

豊富なMicrosoftとの統合 :従業員コミュニケーションのために特別に設計されたプラットフォームであり、Microsoftツールとの円滑な連携を可能とすることで、デジタルワークプレイス体験を向上させます。

:従業員コミュニケーションのために特別に設計されたプラットフォームであり、Microsoftツールとの円滑な連携を可能とすることで、デジタルワークプレイス体験を向上させます。 幅広いコミュニケーション手段 :デスクワークの従業員のみならず、現場の最前線で働く方々にまで接続可能な多様なチャネルを備え、直感的で操作しやすいインターフェイスを通じて管理することができます。

:デスクワークの従業員のみならず、現場の最前線で働く方々にまで接続可能な多様なチャネルを備え、直感的で操作しやすいインターフェイスを通じて管理することができます。 データに基づく革新:明確で実用的な指標を用いることで、コミュニケーションの影響を測定し、ビジネス成功への寄与を明らかにいたします。

「今回の認定は、このテクノロジー分野の発展を引き続き反映していると確信しております」とベーリンガーは語ります。「現代、多くの企業はこれまでにない規模の組織変革を進めておりますが、変革に積極的に参加する意欲を示す従業員は半数にも満たないのが現状です。当社のイントラネットは、戦略的なコミュニケーションを通じて従業員を奮い立たせ、このような複雑なリーダーシップの課題を克服するために設計されております。最近では、労働者の感情や整合性についての貴重な洞察をお客様に提供するための成果測定に革新をもたらしました。Gartnerが、単なる生産性重視のイントラネットではこの技術分野の最終形に至らないことを改めて認識していると信じております。」

レポートの全文のダウンロードはこちらから:こちらをクリック

Gartner, Magic Quadrant for Intranet Packaged Solutions, Mike Gotta, Gavin Tay, Priyanka Singh, Larry Cannell, 2024年12月16日。

Gartnerは、自社の調査出版物に記載されているベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、最高の評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するようにテクノロジーのユーザーに助言するものではありません。Gartnerの調査出版物は、Gartnerの調査機関の意見を構成するものであり、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、この調査に関して、特定の目的への適合性や商品性を含むすべての明示的または黙示的な保証を否認します。

Staffbaseについて

Staffbaseは、世界中のトップ企業を鼓舞し、意欲を引き出すコミュニケーションソリューションを提供する、最速で成長を遂げる従業員コミュニケーションクラウドです。Adidas、Alaska Airlines、Audi、Blue Apron、DHL、Whataburgerを含む約3,000社の顧客が、Staffbaseを利用して素晴らしい成果を共同で達成しています。

Staffbaseは、ブランド化された従業員アプリ、イントラネット、メール、SMS、デジタルサイネージ、Microsoft 365統合を通じて企業と従業員をつなぎ、すべてを1つのプラットフォームで管理できるソリューションを提供しています。Staffbaseはまた、ClearBoxの2024年版「イントラネットおよび従業員体験プラットフォーム」部門でチョイスアワードを受賞しました。

本社はドイツ・ケムニッツにあり、ニューヨーク、ロンドン、ベルリン、シドニー、バンクーバーなど世界中にオフィスを構えています。

メディア連絡先

Fred Macaraeg (フレッド マカレイグ)

日本支部 カントリーマネージャー

fred.macaraeg@staffbase.com

