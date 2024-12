منصة السفر الرائدة Wingie تكشف عن أبرز اتجاهات السفر لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية, Dec. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- شهدت منصة السفر الإلكترونية الرائدة WINGIE نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث تضاعفت الحجوزات مقارنة بعام 2023. ويعكس ذلك تزايد الطلب على السفر، مدعومًا ببيانات تُظهر ارتفاعًا مستمرًا في الحجوزات وزيادة نشاط المسافرين وثقة المستهلكين المتزايدة في التنقل العالمي.

وكشفت بيانات WINGIE أن متوسط قيمة السلة بلغ 191 دولارًا، مع تصدر القاهرة باعتبارها الوجهة الأكثر شعبية، حيث استحوذت على 28% من إجمالي الحجوزات. تلتها الرياض بنسبة 14%، وجدة بـنسبة 11%، والدمام بـنسبة 10%، ودبي بنسبةـ 7%. ومن بين أكثر مسارات السفر ازدحامًا، جاء مسار الرياض إلى جدة في المقدمة بنسبة 14% من الحجوزات، يليه جدة إلى القاهرة بـنسبة 12%، وجدة إلى الرياض بنسبةـ 10%، والقاهرة إلى جدة بنسبةـ 9%.

شهد هذا العام أيضًا توفير قيمة مذهلة للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة، حيث بلغ سعر أرخص تذكرة 7.95 دولار فقط لرحلة من طشقند إلى سمرقند، بينما بلغ سعر أغلى تذكرة 11,562 دولارًا لرحلة من جدة إلى لندن.

وبرز السفر الفردي كسلوك رئيسي، حيث اختار 74% من المستخدمين السفر بمفردهم، بينما سافر 26% في مجموعات من اثنين أو أكثر. كما أظهرت سلوكيات الحجز تفضيلًا للتذاكر ذات الاتجاه الواحد، حيث اختارها 57% من المسافرين، بينما شكلت تذاكر الذهاب والعودة 43%.

كما قدمت WINGIE أيضًا معلومات حول التركيبة الديموغرافية لمستخدميها، حيث شكّل الرجال 63% من المستخدمين، بينما كانت نسبة النساء 37%. كما كان 90% من المسافرين بالغين، و8% أطفال، و2% رُضّع.

باعتبارها منصة موثوقة تربط الأشخاص بوجهاتهم المفضلة، تواصل WINGIE ريادتها في تقديم تجارب سفر سلسة وبأسعار معقولة.

عن مجموعة Wingie Enuygun

مجموعة Wingie Enuygun هي سوق سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتختص في رحلات الطيران من خلال منصاتها wingie.ae ،sa.wingie.com ،wingie.com وenuygun.com. تقدم الشركة مجموعة واسعة من منتجات السفر بما في ذلك رحلات الطيران وحجز الفنادق وتأجير السيارات وتذاكر الحافلات. تشتهر مجموعة Wingie Enuygun بابتكاراتها، وهي في طليعة صناعة السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورائدة في مجال التقدم التكنولوجي وتقود التحول الرقمي داخل الصناعة.

يستفيد Wingie من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوفير تجربة مستخدم سلسة، مع ميزة الربط الافتراضي لرحلات الطيران ومجموعة متنوعة من تذاكر الطيران ومحتوى السفر. المنصة متاحة بست لغات، وتوظف أكثر من 400 شخص، وتجذب حوالي 200 مليون زائر سنويًا، مما يؤكد مكانتها كخيار مميز للمسافرين.

للتواصل: marketing@wingie.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.