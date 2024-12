初步禁令发出：支持 2ONE® Nicotine Pouches 对抗 Zone Pouches 产品——禁止 Imperial 在未来销售与口腔尼古丁相关的带有 “Bullseye” 标志或任何颜色近似或可能引起标志混淆的 [Zone] 产品

内华达州塔霍湖, Dec. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在 2ONE® 尼古丁袋与在美国销售的 Zone 品牌产品之间持续的商标纠纷中,2ONE Labs 和 Performance Plus Marketing (简称 “PPM”) 已获得相关有利初步禁令 (“PI”) 命令。 根据 2024 年 12 月 20 日的法院命令,Imperial 公司的 Zone 尼古丁袋不得运送至美国的贸易伙伴。

2ONE Labs 首席执行官 Vincent Schuman 表示:“这一裁决非常重要,因为它禁止 Imperial 品牌在当前 2ONE® 商标诉讼解决之前继续在美国销售 Zone 袋。 在支持 2ONE® 的动议时,法官指出,‘禁止被告 [Imperial] 在未来销售任何带有 Bullseye 标志的产品,或任何颜色近似或可能引起混淆的口腔尼古丁产品。’” (案件编号:CV 24-08124-MWF (Ex) ,标题:2ONE Labs Inc. 等诉 ITG Brands, LLC 等)

Schuman 补充道:“我们非常高兴法院做出了正确决定,授予这一初步禁令。 这对 2ONE® 来说是一个非凡的补救措施,并为 2ONE® 在针对 Imperial 的商标侵权诉讼中胜诉奠定了基础。”

Schuman 进一步指出:“我们始终以消费者和贸易伙伴的最佳利益为重,因此 2ONE® 寻求这一初步禁令,这是因为 Imperial 在故意向市场倾销 Zone 袋产品时采取了不公平行为,导致消费者在零售和批发及零售合作伙伴中产生混淆,并对寻求我们产品的消费者造成不可逆转的伤害。

这一裁决确认了我们认为 2023 年底 Zone 袋的推出造成了足够的商标混淆,使得 Imperial 能够借助 2ONE 品牌名称、形象、成年消费者认知以及 2ONE® 与客户建立的良好信誉来推动其销售。

随着 Zone 有效退出市场,我们预计将在全国更多零售店中重新夺回并扩大 2ONE® 的市场份额。 客户应直接联系 2ONE Labs (21Pouches.com) 或 PPM (info@pplusmarketing.com, 1-888-942-5350) 讨论销售 2ONE® 的持续机会。”

关于 2ONE Labs Inc:由合成尼古丁生产领域的先驱创立,2ONE Labs 专注于为寻求替代其他烟草产品的成年消费者提供最具创新性的无烟草口腔尼古丁产品。 如需了解更多信息,请联系 21Pouches.com。

2ONE® 是 2ONE Labs Inc.(位于内华达州湖塔霍)的注册商标。 版权所有。 如需了解更多信息,请联系 21Pouches.com。

媒体垂询:press@21pouches.com

