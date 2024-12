Einstweilige Verfügung zugunsten von 2ONE® Nicotine Pouches gegen Zone Pouches – Imperial wird untersagt, in Zukunft das [Zone]-Produkt mit dem Bullseye-Zeichen oder ein farblich ähnliches Produkt oder ein Produkt mit einem verwechselbar ähnlichen Zeic…

LAKE TAHOE, Nevada, Dec. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2ONE Labs und Performance Plus Marketing („PPM“) haben eine positive einstweilige Verfügung (Preliminary Injunction, „PI“) im Zusammenhang mit dem anhaltenden Markenrechtsstreit zwischen 2ONE®-Nikotinbeuteln und Zone-Markenprodukten, die in den USA verkauft werden, erhalten. Aufgrund des Gerichtsbeschlusses vom 20. Dezember 2024 dürfen die Zone-Nikotinbeutel von Imperial nicht mehr an Handelspartner in den USA versandt werden.

Vincent Schuman, CEO von 2ONE Labs, erklärte: „Dieses Urteil ist überaus bedeutsam, da es Imperial Brands verbietet, Zone-Beutel in den USA weiter zu verkaufen, bis der aktuelle Rechtsstreit um die Marke 2ONE® beigelegt ist. Bei der Bewilligung des Antrags zugunsten von 2ONE® stellte der Richter fest: ‚Den Beklagten [Imperial] wird untersagt, in Zukunft Produkte zu verkaufen, die das Bullseye-Zeichen tragen, oder eine täuschende Nachahmung davon oder ein damit verwechselbares Zeichen in Verbindung mit oralen Nikotinprodukten.‘“ (Rechtssache Nr.: CV 24-08124-MWF (Ex) Titel: 2ONE Labs Inc., et al. v. ITG Brands, LLC, et al.)

Schuman fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass das Gericht die richtige Entscheidung getroffen und diese einstweilige Verfügung gewährt hat. Dies ist ein außerordentliches Rechtsmittel für 2ONE® und schafft die Voraussetzungen dafür, dass 2ONE® in der Hauptsache gegen Imperial wegen Markenrechtsverletzung obsiegt.“

Schuman fügte hinzu: „Wir handeln stets im besten Interesse unserer Verbraucher und unserer Handelspartner. Deshalb hat 2ONE® diese einstweilige Verfügung beantragt, weil Imperial unfair gehandelt hat, als es den Markt absichtlich mit Zone-Beutel-Produkten überschwemmte, was zu Verwirrung und irreparablen Schäden für Verbraucher führte, die unser Produkt im Einzelhandel und bei Groß- und Einzelhandelspartnern suchten, die sich von Anfang an klar für die Marke 2ONE® eingesetzt haben.

Dieses Urteil bestätigt unsere Überzeugung, dass die Einführung von Zone-Beuteln Ende 2023 für ausreichend Verwirrung bei den Markenzeichen sorgte, wodurch Imperial seine Umsätze auf der Grundlage des Markennamens, der Bildsprache, der Bekanntheit bei erwachsenen Verbrauchern und des guten Willens, den 2ONE® bei den Kunden aufgebaut hatte, steigern konnte.

Da Zone praktisch nicht mehr auf dem Markt vertreten ist, erwarten wir, dass wir die Präsenz von 2ONE® in vielen weiteren Einzelhandelsgeschäften im ganzen Land zurückgewinnen und ausbauen können. Kunden sollten sich direkt an 2ONE Labs (21Pouches.com) oder PPM (info@pplusmarketing.com, 1-888-942-5350) wenden, um laufende Möglichkeiten für den Verkauf von 2ONE® zu besprechen.“

Über 2ONE Labs Inc.: 2ONE Labs wurde von Pionieren der synthetischen Nikotinproduktion gegründet und hat sich auf die Bereitstellung der innovativsten aromatisierten tabakfreien oralen Nikotinprodukte für erwachsene Verbraucher spezialisiert, die eine Alternative zu anderen Tabakprodukten suchen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an: 21Pouches.com.

2ONE® ist eine eingetragene Marke von 2ONE Labs Inc. in Lake Tahoe, Nevada. Alle Rechte vorbehalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich an: 21Pouches.com.

Medienanfragen: press@21pouches.com

