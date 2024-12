Geschenke aus der Natur, Bio-Geschenke unter dem Baum: Eine liebevolle Geste für Mensch und Umwelt

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch der Wunsch, unsere Liebsten mit authentischen und bedeutungsvollen Geschenken zu überraschen. Dieses Jahr lädt „Made in Nature“, das Projekt zur Förderung von europäischem Bio-Obst und -Gemüse in Italien, Frankreich, Deutschland und Dänemark, alle dazu ein, ein besonderes Geschenk unter den Baum zu legen: die Gesundheit, den Geschmack und die Nachhaltigkeit von Bio-Obst und -Gemüse.

FERRARA, Italien, Dec. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Entscheidung, Bio-Obst und -Gemüse zu verschenken, ist eine Geste der Zuneigung, ein Akt der Fürsorge für den Beschenkten und für den Planeten. Bio-Obst und -Gemüse, das nach hohen Standards und strengen europäischen Vorschriften angebaut wird, ist das perfekte Geschenk, um Ihren Lieben eine Botschaft der Liebe und Fürsorge zu überbringen. Aber warum sollte man Bio-Obst und -Gemüse verschenken?

Ein Geschenk, das gut für Sie ist: Bio-Produkte sind reich an essenziellen Nährstoffen und wertvolle Verbündete für die tägliche Gesundheit und das Wohlbefinden. Sie sind die ideale Wahl, um die Gesundheit aller zu verbessern und das Auftreten von Krankheiten zu reduzieren, die mit einer unausgewogenen Ernährung in Verbindung stehen. Sie werden ohne chemische Pestizide und synthetische Düngemittel angebaut. Darüber hinaus schließt der ökologische Landbau die Verwendung von GVO aus und garantiert so natürlichere Produkte.

Ein nachhaltiges Geschenk: Der ökologische Landbau respektiert die Natur, fördert die Artenvielfalt und reduziert die Umweltbelastung, sodass jede ökologische Entscheidung ein Plus für die Zukunft ist. Ökologische Anbaumethoden reduzieren die Boden-, Wasser- und Luftverschmutzung und tragen zum Erhalt der natürlichen Ressourcen und zum Schutz der Artenvielfalt bei, indem sie die natürlich vorkommenden Ökosysteme respektieren.

Ein authentisches Geschenk: Biologisch angebaute Produkte aus natürlichem Anbau bieten einen intensiven und einzigartigen Geschmack. Der echte Geschmack und die unverwechselbare Qualität von italienischem Bio-Obst und -Gemüse machen jeden Bissen zu einem Fest.

„Made in Nature“ ist ein von der European Union und CSO Italy finanziertes Projekt zur Förderung europäischer Bio-Produkte. An dem dreijährigen Kommunikationsprojekt nehmen auch einige italienische Unternehmen teil: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel und Veritas Bio frutta. Mit seinem Engagement für Qualität, Nachhaltigkeit und Gesundheit ist „Made in Nature“ der Bezugspunkt für alle, die das Beste für ihren Tisch und den Planeten wählen möchten.

Die Förderung des Konsums von Bio-Produkten unterstützt den Übergang zu landwirtschaftlichen Praktiken, die den Standards der europäischen Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ entsprechen, einer der wichtigsten Säulen des europäischen Grünen Deals. Das Verschenken von Bio-Obst und -Gemüse ist eine konkrete Geste, um den Übergang zu einem nachhaltigen Lebensmittelsystem zu beschleunigen, das für Landwirte gerechter, für Verbraucher gesünder und umweltfreundlicher ist. Entscheiden Sie sich dieses Weihnachten dafür, etwas zu verändern: Verschenken Sie Bio-Obst und -Gemüse!

