Made in Nature : en déposant des cadeaux bio sous le sapin, vous faites un geste d’amour pour la planète et ses habitants

À l’approche de Noël, l’envie se fait sentir de surprendre nos proches en leur offrant des cadeaux authentiques et qui ont du sens. Cette année, Made in Nature, le projet qui promeut les fruits et légumes bio européens en Italie, en France, en Allemagne et au Danemark, invite chacun à déposer un cadeau spécial sous le sapin : les bienfaits pour la santé, la saveur et la durabilité des fruits et légumes bio.

FERRARE, Italie, 24 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Opter pour des cadeaux sous forme de fruits et légumes bio constitue un geste d’affection, une attention spéciale à l’égard de la personne qui les reçoit, mais également pour la planète. Cultivés selon des normes élevées et des réglementations européennes strictes, les fruits et légumes bio représentent le cadeau idéal pour adresser à vos proches un message d’amour et de bienveillance. Mais pourquoi opter pour des fruits et légumes bio en guise de cadeau ?

Un cadeau qui fait du bien à votre santé : parce qu’ils sont riches en nutriments essentiels, les produits bio sont des alliés précieux pour la santé et le bien-être au quotidien. Ils constituent le choix idéal pour améliorer la santé publique et réduire l’incidence des maladies liées à une alimentation déséquilibrée. Ces produits sont cultivés sans pesticides chimiques ni engrais de synthèse. De plus, l’agriculture biologique exclut l’utilisation d’OGM, ce qui offre la garantie de bénéficier de produits plus naturels.

Un cadeau durable : en respectant la nature, en favorisant la biodiversité et en réduisant l’impact environnemental, l’agriculture biologique fait de chaque choix biologique un geste d’amour pour l’avenir. Les techniques biologiques réduisent la pollution des sols, de l’eau et de l’air, ce qui contribue à préserver les ressources naturelles et à protéger la biodiversité en respectant les écosystèmes naturels.

Un cadeau authentique : cultivés de façon naturelle, les produits biologiques offrent une saveur intense et unique. C’est le goût inimitable et la qualité incomparable des fruits et légumes bio italiens qui transforment chaque bouchée en un moment de délectation.

Made in Nature est un projet financé par l’Union européenne et CSO Italie dans le but de promouvoir les produits biologiques européens. Ce projet de communication sur trois ans bénéficie également de la participation de certaines entreprises italiennes : Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel et Veritas Bio frutta. Avec son engagement en faveur de la qualité, de la durabilité et de la santé, Made in Nature est la référence à suivre pour tous ceux qui souhaitent le meilleur pour leur table et pour la planète.

Le fait d’encourager la consommation de produits bio favorise également la transition vers des pratiques agricoles respectueuses des normes fixées par la stratégie européenne « De la ferme à la table », qui constitue un pilier fondamental du Pacte vert pour l’Europe. En offrant des fruits et légumes bio, vous faites un geste concret qui contribue à l’accélération de cette transition vers un système alimentaire durable, plus équitable pour les agriculteurs, plus sain pour les consommateurs et plus respectueux de l’environnement. Pour les fêtes de Noël, faites le choix de contribuer concrètement à un changement positif : offrez des fruits et légumes bio !

