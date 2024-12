Made in Nature, økologiske gaver under juletræet: En kærlig gestus over for mennesker og planeten

Julen nærmer sig og dermed ønsket om at overraske vores nærmeste med autentiske og betydningsfulde gaver. I år inviterer Made in Nature, projektet som fremmer europæisk økologisk frugt og grønt i Italien, Frankrig, Tyskland og Danmark, alle til at lægge en særlig gave under juletræet: økologisk frugts og grønts sundhed, smag og bæredygtighed.

FERRARA, Italien, Dec. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- At vælge at give økologisk frugt og grønt som gave er en kærlig gestus og en omsorgsfuld handling over for den, som modtager gaven, og over for planeten. Økologisk frugt og grønt dyrket i henhold til høje standarder og strenge europæiske regler er den perfekte gave til at sende et budskab om kærlighed og omsorg til ens nærmeste. Men hvorfor give økologisk frugt og grønt som gave?

En sund gave: Økologiske produkter er rige på essentielle næringsstoffer, værdifulde allierede for sundhed og velvære i dagligdagen og det ideelle valg til at forbedre folkesundheden og mindske forekomsten af sygdomme forbundet med en uligevægtig kost. De dyrkes uden kemiske pesticider og kunstgødning. Ydermere udelukker økologisk landbrug brugen af gmo'er, hvilket garanterer mere naturlige produkter.

En bæredygtig gave: Økologisk landbrug respekterer naturen, fremmer biodiversiteten og mindsker den miljømæssige indvirkning, hvorved hvert økologisk valg bliver en kærlig gestus over for fremtiden. Økologiske teknikker mindsker forureningen af jorden, vandet og luften og hjælper med at bevare naturressourcer og beskytte biodiversitet ved at respektere naturligt forekommende økosystemer.

En autentisk gave: Økologisk, naturligt dyrket frugt og grønt byder på en intens og unik smag. Det er den ægte smag og umiskendelige kvalitet af italiensk økologisk frugt og grønt, som gør hver bid til et festligt øjeblik.

Made in Nature er et projekt finansieret af European Union og CSO Italy for at fremme europæiske økologiske produkter. Der deltager også nogle italienske virksomheder i det tre år lange kommunikationsprojekt: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel og Veritas Bio frutta. Med sit engagement i kvalitet, bæredygtighed og sundhed er Made in Nature referencepunktet for dem, der vil vælge det bedste til deres bord og for planeten.

At fremme forbruget af økologisk frugt og grønt tilskynder til en omstilling til landbrugspraksisser, som opfylder standarderne i den europæiske fra jord-til-bord-strategi, som er en grundsøjle i EU's grønne pagt. At give økologisk frugt og grønt som gave er en konkret gestus til at fremskynde omstillingen mod et bæredygtigt fødevaresystem, som er mere retfærdigt over for landmændene, sundere for forbrugerne og mere miljøvenligt. Vælg at gøre en forskel denne jul: Giv økologisk frugt og grønt!

