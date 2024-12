ビットゲット (Bitget)、11月のレポートの先物取引でトップ3の暗号通貨取引所にランクイン

セーシェル・ビクトリア発, Dec. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、2024年11月のエコシステムの力強いパフォーマンスを強調する月次透明性レポートを発表した。 暗号通貨市場は急騰し、ビットコイン (Bitcoin) は106,000ドル (約1,660万円) を突破した。 ビットゲットでは、この過去最高価格のトレンドを受け、ビットゲットトークン (BGB) が約1.44ドル (約226円) から1.70ドル (約267円) へと約18%上昇した。 この上昇トレンドは、ビットゲットの世界的な事業拡大や、取引量、ユーザーエンゲージメント、プラットフォームのセキュリティの大幅な成長に加え、特にグローバル先物取引で世界第3位を達成したことが影響している。

ビットゲットは4,500万人以上のユーザーを維持し、1日の取引量は100億ドル (約1兆5,718億8,800万円) に達した。また、USDT-M先物取引量は160億ドル (約2兆5,1500億0,000万円) に急増し、現物取引量は1日あたり4億ドル (約628億7,480万円) に倍増した。 その保護基金は、4億ドル (約628億7,480万円) 以上から6億ドル (約943億1,000万円) 以上へと目覚しい成長を遂げ、プラットフォーム上の堅牢なセキュリティとユーザーの信頼を支えている。

11月、ビットゲットのパフォーマンス上位の現物トークンは、2666.71%増のUNICEを筆頭に目覚ましい成長を遂げた。 さらに、13のトークンがプールエックス (Poolx) に上場され、このうち5つのトークンがプレマーケットにも上場され、これらの資産に対する強い関心と二重のエクスポージャーが示された。

ビットゲットはバンコクで「Pitch n' Slay」イベントを開催した。 ビットゲットのBlockchain4Herプログラムの下、この大会ではブロックチェーン業界の女性起業家に、宣伝の場、資本金、指導に加え、フォーサイト・ベンチャーズ (Foresight Ventures) による最大10万ドル (約1,573万円) の資金調達を確保するチャンスを提供した。 Pitch n' Slayは、ブロックチェーン業界の女性のための包括的な道筋を生み出す際のコラボレーションの力を示した。これは、多様で活気あるブロックチェーンエコシステムを育成するというビットゲットのコミットメントに適合する。

ビットゲットはベトナムでVND銀行振込を導入した。 ユーザーはVietQRを通じてベトナムドン (VND) を入金し、ビットゲットの「法定通貨で購入」機能を通じて銀行振込で出金することで、ビットコイン (BTC)、イーサリアム (ETH)、テザー (USDT)、ソラナ (SOL)、ビットゲットトークン (BGB) などの人気の仮想通貨を購入することができる。

ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、包括的なミームコイン取引ツールキットを導入し、ユーザーが有望なトークンを発見し、重要なデータを分析し、複数のチェーンでシームレスに取引できるようになった。 さらに、パッシブインカムを通じてユーザーの成長を促進するRefer2Earnプログラムを立ち上げた。また、開発者の支援とテレグラム (Telegram) エコシステムにおけるイノベーションの推進を目的とした2,000万ドル (約31億4,690万円) のテレグラムミニアプリサポートプログラムを開始した。

ビットゲットの好調な業績は、同取引所が暗号通貨業界の世界的なトッププレーヤーの1社に返り咲いたことを示している。 ビットゲットは、急速に進化する暗号通貨分野において、イノベーション、ユーザーエンゲージメント、市場拡大に引き続き注力し、CeFiとDeFiの橋渡しを継続的に行い、分散型金融へのアクセスを拡大している。

