Bitget מדורגת בין 3 הבורסות הקריפטוגרפיות המובילות למסחר בחוזים עתידיים לפי דו"ח נובמבר

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, שיתפה את דו"ח השקיפות החודשי שלה המדגיש את הביצועים החזקים של האקו סיסטם במהלך נובמבר 2024. השוק הקריפטוגרפי ראה עלייה חדה, כאשר ה-Bitcoin זינק אל מעבר לקו ה-106,000 דולר. מגמת ATH זו שוכפלה ב-Bitget, כאשר שער האסימון של Bitget (BGB) עלה מכ-1.44 דולר ל-1.70 דולר - עלייה של כ-18%. מגמת עלייה זו נבעה מההתרחבות הגלובלית של Bitget והצמיחה המשמעותית בהיקפי המסחר, מעורבות המשתמשים ואבטחת הפלטפורמות, ובמיוחד השגת המיקום השלישי בעולם במסחר בחוזים עתידיים גלובליים.

Bitget שמרה על למעלה מ-45 מיליון משתמשים עם נפח מסחר יומי של 10 מיליארד דולר, בעוד שנפח המסחר בחוזים עתידיים של USDT-M זינק ל-16 מיליארד דולר, במקביל לגידול בנפח מסחר הספוט היומי שהוכפל והגיע ל-400 מיליון דולר. קרן ההגנה של החברה, שגדלה באופן מרשים מיותר מ-400 מיליון דולר ליותר מ-600 מיליון דולר, תומכת באבטחה חזקה ובאמון המשתמשים בפלטפורמה.

בנובמבר, אסימוני הספוט עם הביצועים הטובים ביותר של Bitget זכו לצמיחה מרשימה, ובראש UNICE שצמח ב-2,666.71%. בנוסף, 13 אסימונים נרשמו ב-Poolx, ו-5 מביניהם הוצגו גם ברשימות טרום-שוק, וזכו לעניין רב ולחשיפה כפולה לנכסים אלו.

Bitget אירחה את האירוע Pitch n' Slay בבנגקוק. במסגרת התוכנית Blockchain4Her של Bitget התחרות סיפקה חשיפה, הון והכוונה ליזמות של נשים בתחום הבלוקצ'יין והציעה הזדמנות להשיג מימון של עד 100,000 דולר במימון של Foresight Ventures. Pitch n'Slay הציג את כוחו של שיתוף פעולה ביצירת מסלולים מכילים עבור נשים בבלוקצ'יין, תוך התאמה עם המחויבות של Bitget לטפח אקו סיסטם בלוקצ'יין שהינו מגוון ומשגשג.

Bitget הציגה את המערכת VND Bank Transfer בווייטנאם. היא מאפשרת למשתמשים להפקיד VND דרך VietQR ולמשוך כספים באמצעות העברות בנקאיות כדי לרכוש מטבעות קריפטוגרפיים פופולרים כמו BTC, ETH, USDT, SOL ו-BGB באמצעות תכונת המרת המזומנים של Bitget.

Bitget Wallet הציגה ערכת כלים מקיפה למסחר במטבעות Memecoin, המאפשרת למשתמשים לגלות אסימונים בעלי פוטנציאל גבוה, לנתח נתונים קריטיים ולסחור בצורה חלקה בין רשתות מרובות. בנוסף, היא השיקה את תוכנית Refer2Arn, המעודדת צמיחת משתמשים באמצעות הכנסה פסיבית, ותוכנית תמיכה במיני-אפליקציה של טלגרם בסך 20 מיליון דולר כדי להעצים מפתחים ולהניע חדשנות באקוסיסטם של טלגרם.

הביצועים החזקים של Bitget מראים שהיא שוב בולטת בקרב השחקניות העולמיות המבוילות בתעשיית הקריפטוגרפיה. החברה תמשיך להתמקד בחדשנות, מעורבות משתמשים והרחבת השוק במגזר הקריפטו המתפתח במהירות, תוך גישור מתמשך בין CeFi ו- DeFi, והרחבת הגישה למימון מבוזר.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

