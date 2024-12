Stingray bonifie son offre de télévision connectée et d’affichage numérique grâce à l’acquisition de Loupe Art

MONTRÉAL, 23 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce aujourd’hui l’acquisition de Loupe Art, un service de diffusion d’art de premier plan pour téléviseurs intelligents et affichage numérique. Cette acquisition stratégique vise à élargir la présence de Stingray dans le segment de la télévision connectée et à rehausser considérablement son offre destinée aux entreprises, tout particulièrement en matière d’affichage numérique.

Créée en 2016, Loupe Art est une plateforme regroupant plus de 10 000 œuvres d’art originales, créées par plus de 750 artistes provenant de 50 pays. L’entreprise propose une expérience de divertissement d’ambiance inégalée grâce à ses collections soigneusement élaborées et à ses diffusions thématiques combinant arts visuels et musique. Loupe Art s’adresse aux publics du monde entier grâce à ses partenariats avec des plateformes de premier plan, dont Apple TV, Amazon, Google TV, Samsung, LG, Comcast, LocalNow, Freecast, WhaleTV+ et plus.

Cette acquisition permettra à Stingray de tirer profit de la technologie brevetée et du vaste catalogue de contenu de Loupe pour bonifier ses chaînes télé gratuites soutenues par la publicité (chaînes FAST) sur les téléviseurs connectés. Elle dynamisera également l’offre de services de Stingray Affaires, qui pourra intégrer les créations artistiques sur mesure de Loupe à ses solutions d’affichage numérique et ainsi offrir aux entreprises une expérience visuelle flexible et personnalisée pour leurs emplacements commerciaux.

« En combinant la plateforme novatrice de Loupe Art au catalogue musical soigneusement élaboré et au réseau de distribution robuste de Stingray, nous aspirons à révolutionner la façon dont les gens du monde entier font l’expérience de l’art et de la musique à la maison et dans les espaces commerciaux », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Cette acquisition permet non seulement d’élargir notre offre de contenu, mais également de consolider notre position de chef de file des médias numériques. »

« Faire équipe avec Stingray ouvre de nouvelles avenues prometteuses pour Loupe », a ajouté Michele Tobin, chef de la direction de Loupe Art. « Nous sommes emballés de cette occasion privilégiée de créer une nouvelle vitrine pour le travail de nos artistes, et de présenter leur vision créative à un public élargi grâce aux canaux de distribution impressionnants de Stingray. Ensemble, nous aspirons à intégrer l’art au quotidien des gens et à enrichir les espaces publics comme privés. »

Cette acquisition réitère l’engagement de Stingray envers l’innovation et la croissance dans le secteur des médias numériques. En combinant la technologie de pointe et la richesse du contenu artistique de Loupe Art à sa portée et à son expertise impressionnantes, Stingray occupe une position privilégiée pour offrir une importante valeur ajoutée à ses clients et à ses partenaires du monde entier, et remplir sa mission d’enrichir les environnements résidentiels et commerciaux en proposant des expériences de divertissement exceptionnelles mariant art et musique.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

À propos de Loupe Art

Loupe Art est une plateforme de diffusion d’œuvres d’art novatrice et brevetée qui transforme les téléviseurs connectés et l’affichage numérique en véritables galeries d’art sur mesure. Les experts de Loupe sélectionnent soigneusement des œuvres de qualité réalisées par un vaste éventail d’artistes internationaux pour créer des expériences artistiques immersives, uniques et diversifiées. Loupe for Business propose des solutions d’art public allant des diffusions programmables à distance qui reflètent l’humeur, le moment de la journée, la saison, le style, la couleur et les attributs de la marque, aux services de conservation personnalisés pour les milieux de travail et les industries de l’immobilier, de l’hôtellerie et des soins de santé. Les services de Loupe Art sont également offerts aux particuliers à domicile par l’intermédiaire de Samsung TV Plus, Apple TV, Fire TV, Google TV, LG, Comcast, LocalNow, Freecast et WhaleTV+.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter, des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d’autres expressions semblables ou leur forme négative, ainsi qu’à l’utilisation du conditionnel, y compris les mentions d’hypothèses. Toutefois, l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L’information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2024, que l’on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com . Par conséquent, toute l’information prospective figurant aux présentes est visée par la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s’attend se réaliseront ou que, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les incidences ou les effets prévus sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective est offerte en date des présentes, et Stingray ne s’engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

