ブラインドスポットモニター市場 車両安全技術の需要増加が成長を促進 | 2033年までの見通し

Global Blind spot monitor Market

ブラインドスポットモニター市場は、ドライバーの意識を高め、事故リスクを軽減する車両安全技術に対する消費者の関心の高まりによって牽引されています。

ブラインドスポットモニター市場は、自動車の安全性に対する消費者の意識の高まりによって推進され、先進運転支援システムの導入率の上昇につながっています。” — Exactitude Consultancy

TOKYO, JAPAN, December 23, 2024

ブラインドスポットモニター市場は、2024年から2033年にかけて10.5%のCAGRで成長すると予想されています。2033年までに335億米ドルを超えると予想されています。

現在の市場動向と「ブラインドスポットモニター市場」の有望な需要状況を見ると、今後数年間は前向きな結果がもたらされると予測できます。消費者が道路安全機能をより意識するようになり、自動車メーカーが先進運転支援システム (ADAS) を新しい車両モデルに統合するにつれて、ブラインドスポットモニター市場は成長しています。車両の安全性への注目の高まりと、強化された安全技術を促進する規制の増加が、この成長を牽引する主な要因です。より安全な車両への需要が高まり続けるにつれて、ブラインドスポットモニタリングシステムの市場は拡大すると予想されます。

https://www.exactitudeconsultancy.com/reports/14290/blind-spot-monitor-market/#request-a-sample

このレポートは次の言語でも利用できます: 日本語 (ブラインドスポットモニター)、韓国語 (사각지대 모니터)、中国 (盲点监测器)、フランス語 (Moniteur d'angle mort)、ドイツ語 (Überwachung des toten Winkels)、イタリア(Monitoragio degli angoli ciechi)など。

グローバルブラインドスポットモニター市場調査レポートで評価されたトップ企業:

コンチネンタル、デンソー、ボッシュ、ヴァレオ、デルフィ、ZF TRW、WABCO、ヘラ、オートリブ

世界のブラインドスポットモニター市場のセグメントと市場データの内訳は、以下のとおりです。

ブラインドスポットモニター市場、タイプ別、2020年~2033年、(百万米ドル)、(千台)

レーダーセンサー

超音波センサー

他の

ブラインドスポットモニター市場、用途別、2020年~2033年、(百万米ドル)、(千台)

乗用車

商用車

ブラインドスポットモニター市場の地域別分析:

北米: 米国、カナダ、メキシコ

ヨーロッパ: ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア

アジア太平洋: 中国、日本、韓国、インド、東南アジア

南米:ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど

中東およびアフリカ: サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ

ヨーロッパ: ヨーロッパはブラインドスポットモニターの最大の市場であり、2023年には世界シェアの33%以上を占めます。この地域の成長は、厳格な安全規制と先進運転支援システム (ADAS) に対する消費者の強い関心によって推進されています。自動車メーカーは、規制基準と強化された安全機能に対する消費者の期待を満たすために、ブラインドスポットモニタリング技術をますます統合しています。ドイツ、フランス、英国などの国は、自動車の安全技術に多額の投資を行い、この傾向をリードしています。市場は、2024年から2032年にかけて約17%のCAGRで成長すると予測されています。

北米: 北米はブラインドスポットモニター市場で大きなシェアを占めており、2037 年までに約 35% を占めると予測されています。この成長は、高級車に対する需要の増加と、消費者の道路安全に対する意識の高まりによるものです。この地域の多くの新車には、高度な安全技術に対する規制支援により、ブラインドスポットモニターシステムが標準装備されています。特に米国では、自動車販売が増加しており、これらの安全システムの市場がさらに拡大しています。市場の成長率は、自動車技術の継続的な革新によって支えられています。

目次と図のリストを含む完全なレポートを参照:

https://exactitudeconsultancy.com/reports/14290/blind-spot-monitor-market

推進要因: ブラインド スポット モニター市場は、主に先進運転支援システム (ADAS) の需要増加と、道路安全に対する消費者の意識の高まりによって推進されています。高度な安全機能を備えた車両の生産増加と、そのような技術の搭載を義務付ける厳格な政府規制により、市場の成長が大幅に促進されています。さらに、強化された安全オプションを備えた高級車が好まれる傾向が高まっており、ブラインド スポット モニタリング システムの需要がさらに高まっています。

制約: 成長の可能性にもかかわらず、ブラインド スポット モニター市場にはいくつかの制約があります。大きな課題の 1 つは、高度なセンサー技術とシステムの実装に関連するコストの高さです。このため、予算に優しい車両セグメントでの採用が制限される可能性があります。さらに、これらのシステムを既存の車両設計に統合する複雑さにより、メーカーにとって物流上の課題が生じる可能性があります。

課題: 市場は、急速な技術進歩と、進化する消費者の期待と規制要件を満たすための継続的なイノベーションの必要性に関連する課題に直面しています。メーカーは、死角監視システムの精度と信頼性を高めるために、センサー技術とデータ処理機能の進歩に遅れずについていく必要があります。さらに、主要プレーヤー間の競争により価格圧力が生じ、利益率に影響を与える可能性があります。

機会: ブラインド スポット モニター市場には、特に自動車の所有が増加している新興市場で、数多くの成長の機会があります。高度な安全機能とリアルタイムのデータ共有機能を統合したコネクテッド カーの人気が高まるにつれて、ブラインド スポット モニタリング システムの需要がさらに高まると予想されます。さらに、自動車メーカーとテクノロジー プロバイダーのパートナーシップにより、イノベーションが促進され、製品の提供が拡大し、自動車の安全機能強化に対する消費者の嗜好の変化を企業が活用できるようになります。

この徹底的な調査研究は、市場の動向を理解する上で極めて重要なさまざまな重要な質問に取り組む能力を備えており、特に以下の主要な質問に答えることを目的としています。

予測期間の終わりまでに、世界のブラインドスポットモニター市場はどのくらい大きくなるでしょうか? 刺激的な可能性を探ってみましょう!

世界のブラインドスポットモニター市場セグメントにおける現在のマーケットリーダーは、今後もその地位を維持し続けるのでしょうか、それとも変化が近づいているのでしょうか?

ブラインドスポットモニター市場で最も爆発的な成長が見込まれる地域はどこでしょうか? 将来のチャンスがどこにあるかを発見しましょう!

私たちについて:

Exactitude Consultancy は、クライアントの最も差し迫った戦略およびビジネス上の課題への対応を支援する市場調査およびコンサルティング サービス会社です。当社の市場調査は、クライアントが重要なビジネス上の課題に対処するのに役立ち、事実に基づく調査の洞察、市場情報、正確なデータを使用して、最適なビジネス上の意思決定を行うのにも役立ちます。

