歐洲蔬果的滋味和魔力帶來原汁原味的聖誕節

歐洲蔬果魔法精靈準備將於佳節期間帶來健康和歡樂,讓聖誕節變得新鮮又美好

北京, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為今年的聖誕節增添新意:歐洲蔬果的純正風味。 多虧歐盟和 CSO Italy 資助的「The European Art of Taste: Italian Fruit & Veg Masterpieces」,傑出的義大利新鮮和加工蔬果將會登陸中國、日本、台灣和泰國,並帶來魔幻故事。 這件禮物兼具地中海地區的傳統、品質和獨特風味。 地中海地區富含文化和滋味,而每件產品都訴說這片土地的故事,為餐桌增添歐洲直送的新鮮和純正風味。

到了聖誕節,燈光明亮的街道洋溢喜慶氛圍,四位獨特的「蔬果精靈」會讓你的冬天更溫暖也更歡樂。 每位精靈都代表一種獨特歐洲產品,並帶來獨特好禮,用健康和幸福點亮聖誕節。

奇異果精靈是冬季能量大使,身穿綠色披風,象徵生命力和力量。 歐洲奇異果富含維生素 C 和纖維質,是對抗冬季疲憊的最佳戰友。 早上來一杯奇異果果昔,或是下午茶來一盤輕食沙拉,都能加強你的日間能量。

橘子精靈是溫暖信使,會用明亮的笑容點亮冬天。 富含維生素 C 的甜蜜歐洲橘子會像冬季的陽光一樣讓內心暖洋洋的。 可以為家人泡一杯橘子水,或是製作橘子風味聖誕蛋糕,讓家中洋溢佳節芬芳。

蘋果精靈是幸福守護者,會帶來和平與寧靜。 蘋果在中國文化中是和平的象徵,而歐洲蘋果正是完美的聖誕禮物。 烤蘋果蛋糕可以為餐桌增添歡樂,營造難忘時刻。

番茄精靈是假日精靈,身穿紅色衣裳,洋溢聖誕能量和生命力。 番茄富含茄紅素和各種維生素,乃是湯品和新鮮沙拉的焦點,準備好要用明亮的顏色炒熱慶祝活動。

今年聖誕節,享受符合最嚴格食安和產品照顧標準的歐洲蔬果的魔力。 傳統和創新在義大利這片土地上完美交織成義大利農產品,而 The European Art of Taste 旨在宣揚美味的義大利農產品。 聖誕節的時候,帶一籃歐洲奇異果、橘子、蘋果和番茄,把健康和幸福帶給摯愛的家人。

新聞辦公室:

Renato Pagani Renato.pagani@secnewgate.it - + 39 335 6939561

Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

關於「The European Art of Taste」與 CSO Italy 的最新消息

「The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces」專案旨在推廣和宣傳高品質的歐洲蔬果,並由 CSO Italy 和歐盟資助。 參與該專案的另有下列義大利公司:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立於 1998 年,是義大利唯一將許多領先的蔬果生產和銷售公司聯合起來的組織。 其成員涵蓋蔬果供應鏈的各個領域,包括包裝、物流、加工、機械和分銷。 CSO Italy 的使命是為會員提供實用服務,以提升義大利蔬果產業的效率和競爭力。 這是一個服務於整個義大利蔬果供應鏈的技術平台,藉由成員間的協作來提升自身競爭力。 CSO ITALY 目前擁有 73 個會員,包括 51 家生產商會員、14 家供應鏈會員、3 家補助會員和 5 個支援機構。

由歐盟提供資助。 然而,本文所表達的觀點僅代表作者本人,未必反映歐盟或歐洲研究執行署(REA)的觀點。 歐盟及授獎機構不對其負責。

搭配本公告的照片可於http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/892cefe7-6f2f-4db0-b296-8b387fe44a4b參閱

EU Logos The European Art of Taste

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.