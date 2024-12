ヨーロッパ産果物と野菜の味と魔法で楽しむ本物のクリスマス

ヨーロッパ産果物と野菜の魔法の妖精たちが、ホリデーシーズンに健康と喜びのひとときを届ける、新鮮で健康的なクリスマス

北京発 , Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今年のクリスマスには、ヨーロッパ産果物と野菜の本物の味で特別な贈り物を。 「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト:イタリア果物と野菜の傑作 (The European Art of Taste: Italian Fruit & Veg Masterpieces)」プロジェクトにより、欧州連合とCSOイタリア (CSO Italy) の資金提供を受けて、イタリアの卓越した生鮮および加工果物と野菜が中国、日本、台湾、タイに上陸し、魔法の物語を届ける。 伝統、品質、そして地中海地域ならではの味わいを包み込んだ贈り物。 それぞれの商品は、文化と風味に富んだ土地の物語を語り、ヨーロッパから新鮮で本物の息吹を食卓にもたらす。

クリスマスシーズン真っ只中、街が灯りと歓声で彩られる中、4人の特別な「果物と野菜の妖精たち」が冬を温かく、楽しくするために活躍している。 それぞれの妖精は、ヨーロッパの特産品を象徴し、健康と幸福でクリスマスを輝かせる特別な贈り物を届けている。

キウイの妖精は冬のエネルギー大使であり、活力と強さを象徴する緑のマントをまとっている。 ビタミンCと食物繊維が豊富なヨーロッパ産キウイは、冬の疲労に立ち向かう理想的な味方である。 朝のキウイスムージーや午後のお茶に軽いサラダを添えるだけで、一日を元気にしてくれるだろう。

オレンジの妖精は暖かさの使者であり、その輝く笑顔で冬を明るく照らしている。 まるで小さな冬の太陽のように、甘くてビタミンCが豊富なヨーロッパ産オレンジが心を温める。 家族のために温かいオレンジティーを作ったり、オレンジの香りが広がるクリスマスケーキを焼いて、ホリデーシーズンの香りで家を満たしてみてはいかがだろうか。

リンゴの妖精は幸福の守護者であり、平和と安らぎを届ける。 中国文化では平和の象徴とされるヨーロッパ産リンゴは、クリスマスの贈り物に最適である。 焼きリンゴケーキはテーブルに喜びを添え、忘れられないひとときを演出する。

トマトの妖精はホリデーエルフであり、赤い装いでクリスマスのエネルギーと活力を祝う。 リコピンやビタミンを豊富に含むトマトは、温かいスープや新鮮なサラダの主役となり、その鮮やかな色でお祝いの席を華やかにする。

このクリスマスには、厳格な食品安全基準と徹底した商品管理のもとで作られたヨーロッパ産果物と野菜の魔法を楽しもう。 ヨーロピアン・アート・オブ・テイストは、伝統と革新が融合し、最高のものを提供する特別な土地の象徴であるイタリア産の美しさと風味を称える。 ヨーロッパ産のキウイ、オレンジ、リンゴ、トマトを詰めたバスケットを家に持ち帰ったり、大切な人に贈り、味わい、健康、そして幸福に満ちたクリスマスを過ごそう。

ヨーロピアン・アート・オブ・テイストとCSOイタリアに関するニュース

プロジェクト「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト – 果物と野菜の傑作」は、高品質のヨーロッパの果物と野菜の宣伝と情報提供を目的としており、CSOイタリアと欧州連合の資金援助を受けている。 このプロジェクトには、RKグロウアーズ (RK Growers)、マッツォーニ・グループ (Mazzoni Group)、アポフルーツ (Apofruit)、オリジン・グループ (Origine Group)、オランフリーゼル (Oranfrizer) などのイタリア企業も参加している。

1998年に設立されたCSOイタリアは、イタリア産の果物と野菜の生産とマーケティングでイタリアの大手企業の多くを結び付けるイタリアのユニークな組織である。 メンバーには、包装、物流、加工、機械、流通など、青果物サプライチェーンのさまざまな分野に特化した重要な企業も含まれている。 CSOイタリアの使命は、イタリアの青果物産業の効率性と競争力を高め、改善するためにメンバーに有用なサービスを提供することである。 イタリアの青果物サプライチェーン全体にサービスを提供する技術テーブルは、事業者間の相乗効果を通じて競争力を高める。 CSOイタリアには73のメンバーがおり、51の生産者メンバー、14のサプライチェーンメンバー、3の補助メンバー、5つの支援団体で構成されている。

欧州連合によって資金提供が行われている。 ただし、表明された見解は著者のものであり、必ずしも欧州連合または欧州研究執行機関 (REA) の見解を反映するものではない。 欧州連合も助成機関も、これらの見解について責任を負わない。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/892cefe7-6f2f-4db0-b296-8b387fe44a4b

EU Logos The European Art of Taste

