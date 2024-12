คริสต์มาสที่แท้จริงพร้อมรสชาติและความมหัศจรรย์ของผลไม้และผักจากยุโรป

คริสต์มาสอบอวลไปด้วยความสดชื่นและมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยพลังมหัศจรรย์แห่งผลไม้และผักจากยุโรป ซึ่งมอบช่วงเวลาแห่งสุขภาวะที่ดีและความสุขสันต์ในช่วงวันหยุด

ปักกิ่ง, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ให้ของขวัญพิเศษ "รสชาติที่แท้จริงของผลไม้และผักจากยุโรป" ในเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ โครงการ "The European Art of Taste: Italian Fruit & Veg Masterpieces" (ศิลปะแห่งรสชาติของยุโรป: สุดยอดผลงานผลไม้และผักของอิตาลี) ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปและ CSO Italy ทำให้ผลไม้และผักชั้นเลิศทั้งแบบสดและแปรรูปจากอิตาลีเข้ามาสู่ประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย พร้อมมอบเรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์ให้กับประเทศเหล่านี้ ของขวัญที่มาพร้อมกับประเพณี คุณภาพ และรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของดินแดนเมดิเตอร์เรเนียน ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นบอกเล่าเรื่องราวของดินแดนที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและรสชาติ พร้อมมอบความสดชื่นและแบบฉบับที่แท้จริงที่ส่งตรงจากยุโรป

ท่ามกลางเทศกาลคริสต์มาสที่ถนนหนทางจะเต็มไปด้วยไฟประดับและความรื่นเริง มี “เอลฟ์ผลไม้และผัก” สุดพิเศษสี่ตัวทำหน้าที่ในการเพิ่มความอบอุ่นและบรรยากาศรื่นเริงในฤดูหนาวให้กับคุณ เอลฟ์แต่ละตัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยุโรปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถือของขวัญพิเศษเพื่อจุดประกายให้เทศกาลคริสต์มาสนี้ไปเต็มไปด้วยสุขภาพที่ดีและความสุข

เอลฟ์แห่งกีวีคือทูตแห่งพลังงานฤดูหนาว ซึ่งสวมเสื้อคลุมสีเขียวที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังชีวิตและความแข็งแกร่ง กีวีจากยุโรปอุดมไปด้วยวิตามินซีและไฟเบอร์ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีเยี่ยมในการต่อสู้กับความเหนื่อยล้าในฤดูหนาว สมูททีกีวีในยามเช้าหรือสลัดเบา ๆ สำหรับชาในยามบ่ายจะช่วยเพิ่มพลังให้คุณได้ตลอดวัน

เอลฟ์ส้ม ซึ่งเป็นผู้ส่งสารแห่งความอบอุ่น ทำให้ฤดูหนาวสว่างไสวไปด้วยรอยยิ้มอันสดใสของตน ส้มจากยุโรปที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและหอมหวานนี้ ช่วยทำให้หัวใจอบอุ่นได้เช่นเดียวกับแสงแดดอ่อน ๆ ในฤดูหนาว ลองทำเครื่องดื่มอินฟิวส์รสส้มอุ่น ๆ ให้กับครอบครัว หรือเค้กคริสต์มาสกลิ่นส้มที่จะทำให้บ้านอบอวลไปด้วยความหอมของเทศกาลวันหยุด

เอลฟ์แอปเปิลคือผู้พิทักษ์ความสุขที่มอบความสงบและสันติสุข แอปเปิลเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพในวัฒนธรรมจีน แอปเปิลจากยุโรปจึงถือเป็นของขวัญคริสต์มาสที่สมบูรณ์แบบ เค้กแอปเปิลอบเพิ่มความสุขให้กับโต๊ะอาหารของคุณโดยสร้างช่วงเวลาอันน่าจดจำไม่ลืมเลือน

เอลฟ์มะเขือเทศคือเอลฟ์แห่งวันหยุด ซึ่งสวมชุดสีแดงเพื่อเฉลิมฉลองพลังและความมีชีวิตชีวาของเทศกาลคริสต์มาส เนื่องจากมีไลโคปีนและวิตามินมากมาย มะเขือเทศจึงเป็นดาวเด่นของซุปร้อน ๆ และสลัดสด พร้อมที่จะเติมความมีชีวิตชีวาให้กับงานเฉลิมฉลองของคุณด้วยสีสันที่สดใส

คริสต์มาสนี้ มาดื่มด่ำไปกับความมหัศจรรย์ของผลไม้และผักจากยุโรป ที่ผลิตตามมาตรฐานอันเข้มงวดที่สุดในด้านความปลอดภัยของอาหารและการดูแลผลิตภัณฑ์ European Art of Taste เฉลิมฉลองความงามและรสชาติของผลิตผลจากอิตาลี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดินแดนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นสถานที่ที่ประเพณีและนวัตกรรมมาบรรจบกันเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด นำตะกร้าที่เต็มไปด้วยกีวี ส้ม แอปเปิล และมะเขือเทศจากยุโรปกลับบ้าน หรือมอบให้คนที่คุณรัก เพื่อฉลองคริสต์มาสที่เต็มไปด้วยรสชาติ สุขภาพ และความสุข

สำนักงานสื่อประชาสัมพันธ์:

Renato Pagani Renato.pagani@secnewgate.it - + 39 335 6939561

Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

ข่าวสารเกี่ยวกับ The European Art of Taste และ CSO Italy

โครงการ The European Art of Taste (ศิลปะแห่งรสชาติของยุโรป) ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกด้านผลไม้และผัก มุ่งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้และผักที่มีคุณภาพสูงของยุโรป และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CSO Italy และสหภาพยุโรป บริษัทสัญชาติอิตาลีดังต่อไปนี้ยังเข้าร่วมโครงการด้วย ได้แก่ RK Growers, Mazzoni Group, Apofruit, Origine Group และ Oranfrizer

CSO Italy ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอิตาลี ซึ่งเชื่อมโยงบริษัทชั้นนำของอิตาลีหลายแห่งเข้ากับการผลิตและการตลาดสำหรับผลไม้และผักภายในประเทศ กลุ่มสมาชิกที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยบริษัทสำคัญหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผัก เช่น การบรรจุ โลจิสติกส์ การแปรรูป ระบบเครื่องจักร และการจัดจำหน่าย ภารกิจของ CSO Italy คือการให้บริการที่มีประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อปรับปรุงและทำให้ภาคอุตสาหกรรมผลไม้และผักของอิตาลีมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ตารางทางเทคนิคเกี่ยวกับการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผักทั้งหมดของอิตาลี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ CSO ITALY มีสมาชิก 73 รายจากสาขาต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ สมาชิกผู้ผลิต 51 ราย สมาชิกห่วงโซ่อุปทาน 14 ราย สมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 3 ราย และหน่วยงานสนับสนุน 5 ราย

โดยได้รับทุนจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม มุมมองที่แสดงนั้นเป็นของผู้เขียนบทความแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของสหภาพยุโรปหรือหน่วยงานบริหารการวิจัยยุโรป (REA) ทั้งสหภาพยุโรปและหน่วยงานที่ให้รางวัลไม่สามารถรับผิดชอบต่อประเด็นดังกล่าวได้

สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/892cefe7-6f2f-4db0-b296-8b387fe44a4b

EU Logos The European Art of Taste

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.