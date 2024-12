领略欧洲果蔬滋味和魔力，欢度原汁原味圣诞节

欧洲果蔬的神奇精灵为圣诞节带来新鲜风味和健康,让节日充满幸福和欢乐

北京, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今年的圣诞节,为亲友送上一份特别礼物:纯正欧洲果蔬,风味十足。 得益于欧盟和 CSO Italy 的共同资助,“The European Art of Taste: Italian Fruit & Veg Masterpieces”项目携意大利优质新鲜果蔬和加工果蔬登陆中国、日本、台湾和泰国,带来奇妙故事。 这是一份融合地中海地区传统、品质和独特风味的礼物。 每种产品都在讲述这片蕴含丰富文化和风味的土地的故事,为人们的餐桌带来纯正欧洲新鲜果蔬的气息。

正值圣诞季,大街小巷张灯结彩、欢乐祥和,四个特别的“果蔬精灵”正努力劳作,让您在冬日里感受到更多温暖与快乐。

每个精灵都象征一种独特的欧洲产品,带着一份特殊礼物,用健康和幸福点亮圣诞节。

猕猴桃精灵是冬季能量大使,身披象征活力和力量的绿色斗篷。 欧洲猕猴桃富含维生素 C 和纤维,是消除冬季疲劳的理想拍档。 早晨喝一杯猕猴桃冰沙,或下午茶时来一份清淡的沙拉,都能让您一整天充满活力。

橙子精灵是温暖的使者,以灿烂的笑容照亮冬日。 甜美且富含维生素 C 的欧洲橙子就像冬日的小太阳,温暖人心。 试着为家人准备一杯温暖的橙子茶饮,或者制作一个橙香味圣诞蛋糕,让充满节日气息的香味弥漫整个屋子。

苹果精灵是幸福的守护者,带来平和与安宁。 苹果在中国文化中象征平安,所以欧洲苹果是圣诞节的送礼佳选。 烤苹果蛋糕可为聚餐增添一抹喜悦,缔造难忘时刻。

番茄精灵是节日精灵,身着红色衣服,歌颂圣诞节的活力与生机。 番茄富含番茄红素和维生素,是热汤和新鲜沙拉的主角,其鲜艳的色彩令庆祝活动更加红红火火。

这些果蔬均按照最严格的食品安全和产品培育标准生产,让您在今年圣诞节尽情领略欧洲果蔬的神奇魅力。 The European Art of Taste 项目颂扬意大利农产品的美妙之处和绝佳风味,诠释意大利的风土特色:融合传统与创新,为人们提供最优质的产品。 将一篮欧洲猕猴桃、橙子、苹果和番茄带回家或送给挚爱亲友,让他们度过一个风味十足、满载健康和快乐的圣诞节。

新闻办公室:

Renato Pagani Renato.pagani@secnewgate.it + 39 335 6939561

Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

The European Art of Taste 和 CSO Italy 相关新闻

“The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces”项目由 CSO Italy 和欧盟共同资助,旨在推广和宣传欧洲优质果蔬。 下列意大利公司也参与此项目:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立于 1998 年,是一家独特的意大利组织,联合了许多意大利顶尖公司,生产和推广意大利本土果蔬。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域(包装、物流、加工、机械和分销)的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有用的服务,以改善意大利果蔬产业,提升效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持,通过营运商之间的协同效应,提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员,分布情况如下:生产机构成员 51 个,供应链成员 14 个,补助领域的成员 3 个,支持机构 5 个。

由欧盟资助。 然而,本文所表达的内容仅反映作者的观点,不一定代表欧盟或 European Research Executive Agency (REA) 的观点。 欧盟及其授权机构不对此承担责任。

本公告所附照片可在以下链接获取: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/892cefe7-6f2f-4db0-b296-8b387fe44a4b

EU Logos The European Art of Taste

