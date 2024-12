Lumi Global 藉收購 Assembly Voting 加強在產品方面的領導地位，並加速海外擴展

利普胡克,英國, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumi Global 是為年度股東大會、投資者關係及會員大會提供科技驅動型會議解決方案的全球領先企業 ,現欣然宣佈收購 Assembly Voting,後者是一家科技公司,專門透過其專屬平台 Electa 提供端對端可驗證、以雲端為本的選舉和投票解決方案。 這次策略收購鞏固了 Lumi Global 對創新的承諾,同時將該公司的業務擴展至現場會議環境以外的嶄新市場機遇。

收購的關鍵焦點

提升在產品方面的領導地位 Assembly Voting 為 Lumi 的產品組合引入先進端對端的可驗證性,確保全球客戶的選舉和投票過程安全穩妥、具透明度及可驗證。

Lumi Global 長久以來一直為客戶提供不記名的投票解決方案,Assembly Voting 則憑藉其先進的功能,進一步提升 Lumi Global 這方面的能力,鞏固後者作為會議科技及選舉解決方案領導者的地位。 強化產品組合 Electa 平台專門為預定選舉和非同步投票而構建,補足了 Lumi Global 專為即時會議和同步投票而設計的現行解決方案。

Electa 平台著重可驗證性、安全性及可擴展性,增強了Lumi 的能力,能夠在重要會議前及舉行期間決策過程的每個階段為機構提供支援。 促進海外擴展 這次收購確立了 Lumi Global 進軍丹麥和西班牙的市場,在這些具重要策略意義的市場開啟了新的機遇。

Lumi Global 的策略定位是在北美洲、歐洲,中東和非洲 (EMEA) 及亞太區主要市場中部署 Electa 平台。 以專業知識推動創新 Assembly Voting 的開發團隊具備豐富經驗,他們將豐富 Lumi Global 的創新渠道,為合作和增長帶來了嶄新機遇。

由德國 Karlsruhe Institute of Technology (卡爾斯魯厄理工學院,KIT) 進行的獨立研究,進一步證實了 Electa 平台的優秀卓越表現,該研究在分析的 82 種工具中,將此平台列為全球頂尖電子投票解決方案之一。 KIT 的 SECUSO (Security, Usability, Society,意即安全、可用性、社會) 研究小組,以其於網絡保安及可用性的工作而享譽盛名,強調了 Electa 平台對這些領域的堅實關注,加強了此平台在該領域中的可信程度和領導地位。 完整的研究在此處可供查閱。

領導層的觀點

Lumi Global 行政總裁 Richard Taylor 表示:「這次收購標誌著 Lumi Global 往前邁出了進取的一步,皆因我們將產品功能擴展至會議日之外,並且進入了更廣泛的選舉市場。 Assembly Voting 的創新科技與 Lumi Global 的平台整合,將開啟嶄新的機遇,確保我們在全球的年度股東大會、投資者關係和會員機構中,始終處於科技驅動型會議、選舉和投票解決方案的最尖端。」

Assembly Voting 行政總裁 Jacob Gyldenkaerne 則說道:「Lumi Global 是一間願景和創新方式與我們理念完全一致的公司,能夠加入成為當中的一分子,我們感到相當振奮。 此合作夥伴關係不僅擴大了我們的技術覆蓋,還提升了我們透過端對端可驗證選舉解決方案而服務更多元化環球客戶群的能力。」

支援 Lumi Global 的策略目標

Lumi Global 收購 Assembly Voting,彰顯該公司致力為作出可信賴決策的全球關鍵會議和選舉提供支援。 隨著現場會議和大會逐漸轉型至數碼化形式,選舉亦同樣由傳統的實體選票進化為更安全穩妥、更可靠的數碼平台。 這種數碼轉型,對於以無縫形式滿足兩種需求的統一平台創造了機遇。 愈來愈多 Lumi Global 的客戶正尋求能提供這種整合的全面解決方案。

關於 Lumi Global

Lumi Global 為作出全球最值得信賴決策的關鍵會議和選舉提供支援,確保為置身現場及網上的參與者提供無縫、互動的體驗。 Lumi Global 的尖端科技及獨一無二的全球影響力,讓客戶能夠在年度會議、選舉、會員大會、立法會議、投資者關係會議和財報電話會議中作出明智的決策。 在過去 30 多年來,Lumi 一直推動行業創新,與客戶共同創建解決方案以精簡複雜流程,為促進問責制度和有意義的參與,提供無壓力、完美無瑕的會議。

如需獲取更多資訊,請聯絡:

Sylvie Harton

業務策略總監

sylvie.harton@lumiglobal.com

