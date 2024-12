Lumi Global 收购 Assembly Voting 以巩固产品领先地位并加速国际扩张

利普胡克英国, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumi Global 荣幸宣布收购 Assembly Voting。Lumi Global 是一家技术驱动型会议解决方案的全球领军企业,业务涉及年度股东大会、投资者关系和会员会议领域,而 Assembly Voting 是一家技术公司,通过其专有平台 Electa 提供端到端可验证、基于云技术的选举和投票解决方案。 此次战略性收购增强了 Lumi Global 的创新承诺,同时将其业务能力拓展至现场会议环境以外的领域,为其带来新的市场机遇。

此次收购的关键要点

增强产品领导力 Assembly Voting 为 Lumi 的产品组合引入先进的端到端可验证性,确保为全球客户提供安全、透明、可验证的选举和投票流程。

Lumi Global 长期以来一直提供匿名投票解决方案,而 Assembly Voting 利用其先进的功能进一步提升了此项能力,巩固了 Lumi Global 在会议技术和选举解决方案领域的领先地位。 强化产品组合 Electa 平台专为预先安排的选举以及异步投票而设计,是对 Lumi Global 现有的现场会议和同步投票解决方案的补充。

Electa 平台注重可验证性、安全性和可扩展性,拓展了 Lumi 在关键会议召开之前和召开期间为组织决策过程各个阶段提供支持的能力。 推动国际扩张 此次收购让 Lumi Global 在丹麦和西班牙落地生根,为其在这些具有重要战略意义市场创造了新机遇。

Lumi Global 的战略定位是在北美、欧中非地区以及亚太地区的主要市场部署 Electa 平台。 以专业知识推动创新 Assembly Voting 拥有经验丰富的开发团队,他们的加入开阔了 Lumi Global 的创新渠道,带来新的合作和发展机遇。

Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 开展的一项独立研究进一步验证了 Electa 平台的卓越性。该研究基于对 82 种工具的分析,将 Electa 平台评为全球顶尖电子投票解决方案之一。 KIT 的 SECUSO(安全、可用性、社会)研究小组以其在网络安全和可用性方面的工作而闻名。该小组强调了 Electa 在这些方面的强大实力,增强了后者在该领域的信誉和领导地位。 研究报告全文可点击此处查阅。

领导层观点

Lumi Global 首席执行官 Richard Taylor 表示:“这次收购标志着 Lumi Global 向前迈出了大胆的一步,我们将产品能力从会议当天扩展到更广泛的选举市场。 Assembly Voting 的创新技术与 Lumi 全球平台的整合将为我们创造新机遇,确保我们在全球范围的年度股东大会、投资者关系和会员组织领域始终处于技术驱动型会议、选举和投票解决方案的最前沿。”

Assembly Voting 首席执行官 Jacob Gyldenkaerne 则表示:“我们很高兴加入 Lumi Global,这家公司的愿景和创新方法与我们完全一致。 此次合作不仅扩大了我们的技术覆盖范围,还增强了我们的能力,使我们能够通过端到端可验证的选举解决方案,为更加多样化的全球客户群体提供服务。”

支持 Lumi Global 的战略目标

Lumi Global 收购 Assembly Voting,彰显了其致力于为全球范围内重要会议和选举提供支持的使命,助力实现值得信赖的决策。 随着现场会议和大会形式日益数字化,选举也同样由传统的纸质选票演变为更加安全可靠的数字平台。 这种数字化转型为建设统一平台创造了机会,可同时无缝满足这两种需求。 Lumi Global 的客户越来越倾向于寻求实现这种整合的综合解决方案。

关于 Lumi Global

Lumi Global 致力于为全球范围内重要会议和选举提供支持,助力实现值得信赖的决策,确保现场和在线参与者都能获得无缝顺畅的参与体验。 Lumi Global 凭借其尖端技术和独特的全球业务布局,为年会、选举、会员会议、立法会议、投资者关系会议和财报电话会议提供支持,协助作出明智决策。 30 多年来,Lumi 始终引领行业创新,与客户共同创造解决方案,以简化复杂流程,提供无压力的理想会议,促进责任意识和有意义的参与互动。

如需更多信息,请联系:

Sylvie Harton

首席业务战略官

sylvie.harton@lumiglobal.com

本公告所附视频可通过以下链接获取:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b52aaa2-db1a-4f84-b5a9-de6d0e1e94b3

