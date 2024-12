ルミグローバル (Lumi Global)、アセンブリーヴォーティング (Assembly Voting) を買収して、製品リーダーシップを強化し、国際的拡大を加速

英国リップホック発, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 年次総会、投資家向け広報活動、会員総会におけるテクノロジー主導型の会議ソリューションの世界的リーダーであるルミグローバルは、独自のプラットフォーム、Electaを通じたエンドツーエンドで検証可能なクラウドベースの選挙および投票ソリューションを専門とするテクノロジー企業、アセンブリーヴォーティングの買収を発表した。 この戦略的買収により、ルミグローバルは、イノベーションへの取り組みを補強するとともに、対面会議環境以外の新たな市場機会へとその能力を拡大していく。

買収の要点

製品リーダーシップの強化 アセンブリーヴォーティングは、高度なエンドツーエンドの検証可能性をルミのポートフォリオに導入し、安全で、透明性のある、検証可能な選挙および投票プロセスを世界中の顧客にもたらす。

ルミグローバルは、以前から匿名投票ソリューションを提供してきたが、アセンブリーヴォーティングは、高度な機能で、この能力をさらに高め、会議テクノロジーと選挙ソリューションのリーダーとしてのルミグローバルの地位を確固たるものにする。 製品ポートフォリオの強化 Electaプラットフォームは、予定された選挙と非同期投票のために特別に設計されたもので、対面会議と同期投票用に設計された、ルミグローバルの既存のソリューションを補完する。

検証可能性、セキュリティ、拡張性に重点を置いたElectaプラットフォームは、意思決定プロセスのあらゆる段階で、重要な会議の前およびその最中に、組織をサポートするルミの能力を拡大する。 国際的拡大の促進 この買収により、ルミグローバルはデンマークとスペインにその拠点を築き、それらの戦略的に重要な市場の新しい機会が開かれる。

ルミグローバルは、北米、EMEA (ヨーロッパ、中東、アフリカ )、およびAPAC (アジア太平洋) の主要市場で、Electaプラットフォームを展開する上で戦略的に有利な位置にある。 専門知識によるイノベーションの推進 アセンブリーヴォーティングの経験豊かな開発チームの加入により、ルミグローバルのイノベーションパイプラインが強化され、コラボレーションと成長の新たな機会がもたらされる。

Electaのプラットフォームの卓越性は、カールスルーエ工科大学 (Karlsruhe Institute of Technology, KIT) による独立した調査によってさらに検証されている。この調査では、分析対象となった82のツールの中で、世界トップクラスの電子投票ソリューションとしてランク付けされた。 KITのSECUSO (セキュリティ、ユーザビリティ、社会) 研究グループは、サイバーセキュリティとユーザビリティの研究で有名であり、Electaがこれらの分野に確実に重点を置いており、現場での信頼性とリーダーシップを強化していることを強調している。 完全な調査内容は、こちらで確認できる。

リーダーの見方

ルミグローバルのCEO、リチャード・テイラー (Richard Taylor) は次のように述べている。「この買収は、ルミグローバルにとって大きな一歩となります。これにより、当社は、会議当日以外の、より幅広い選挙市場へと当社製品の機能を拡大していきます。」 「アセンブリーヴォーティングの革新的なテクノロジーとルミのグローバルプラットフォームの統合により、新たな機会が解放され、世界中の年次総会、投資家向け広報活動、会員組織におけるテクノロジー主導型の会議、選挙、投票ソリューションの分野で、当社は常に最先端であり続けることができます。」

アセンブリーヴォーティングのCEO、ヤコブ・ギルデンカーネ (Jacob Gyldenkaerne) は、次のように述べている。「私たちは、ビジョンと革新的なアプローチが完全に一致するルミグローバルに加わることを大変嬉しく思います。」 「このパートナーシップは、当社のテクノロジーの適用範囲を拡大するだけでなく、よりいっそう多様かつグローバルな顧客基盤に、検証可能なエンドツーエンドの選挙ソリューションを提供する当社の能力を高めるものです。」

ルミグローバルの戦略的目標を支持

ルミグローバルによるアセンブリーヴォーティングの買収は、世界中の信頼性できる意思決定に重要となる会議や選挙の強化に専念する同社の姿勢を強調するものである。 対面の会議や総会がますますデジタル形式に移行するにつれ、選挙も同様に、従来の紙の投票からより安全で信頼性の高いデジタルプラットフォームへと進化している。 このデジタルトランスフォーメーションにより、両方のニーズにシームレスに対応する統一プラットフォームの機会が生まれる。 ルミグローバルの顧客は、この統合を実現する包括的なソリューションを強く求めるようになっている。

ルミグローバルについて

ルミグローバルは、世界で最も信頼されている意思決定のための会議や選挙を強化し、会場室内の参加者とオンライン参加者の双方にシームレスで魅力的な体験を提供する。 ルミグローバルの最先端技術と独自のグローバルプレゼンスにより、年次総会、選挙、会員総会、立法会議、IRミーティング、決算報告の電話会議など、あらゆる場面で情報に基づいた意思決定が支援される。 30年以上にわたり、ルミは業界のイノベーションを推進して、顧客とソリューションを共同開発し、複雑なものを簡素化し、ストレスのない、完璧な会議を実現することで、説明責任と有意義な関与を促進してきた。

詳細情報についての問い合わせ先:

シルヴィ・ハートン (Sylvie Harton)

最高ビジネス戦略責任者

sylvie.harton@lumiglobal.com

本発表に付随する動画はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b52aaa2-db1a-4f84-b5a9-de6d0e1e94b3

