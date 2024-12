Lumi Global רוכשת את Assembly Voting כדי לחזק את מובילות המוצר שלה וכדי להאיץ את ההתרחבות הבינלאומית

ליפהוק, בריטניה, Dec. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Lumi Global, מובילה עולמית בפתרונות לניהול פגישות מונעי טכנולוגיה עבור אספות כלליות שנתיות, קשרי משקיעים ופגישות חברים, מכריזה בגאווה על רכישת Assembly Voting, חברת טכנולוגיה המתמחה בפתרונות מקצה לקצה לניהול בחירות והצבעות ניתנות לאימות באמצעות הפלטפורמה הקניינית שלה, Electa. רכישה אסטרטגית זו מחזקת את המחויבות של Lumi Global לחדשנות תוך הרחבת היכולות שלה מעבר לסביבה המיועדת לעריכת פגישות חיות אל הזדמנויות שוק חדשות.

עיקרי הרכישה

1.שיפור המובילות במוצר

* Assembly Voting מציגה יכולת אימות מתקדמת מקצה לקצה לפורטפוליו של Lumi, ומבטיחה תהליכי בחירות והצבעה מאובטחים, שקופים וניתנים לאימות עבור לקוחות ברחבי העולם.

*בעוד Lumi Global מציעה מזה זמן רב פתרונות הצבעה אנונימיים, Assembly Voting משפרת עוד יותר את היכולת הזו עם התכונות המתקדמות שלה, ומבססת את מעמדה של Lumi Global כמובילה בטכנולוגיית פגישות ופתרונות בחירות.

2.חיזוק סל המוצרים

*פלטפורמת Electa בנויה במיוחד לבחירות מתוכננות ולהצבעה אסינכרונית, ומשלימה את הפתרונות הקיימים של Lumi Global המיועדים לפגישות חיות והצבעה סינכרונית.

*עם דגש על אימות, אבטחה ומדרגיות, פלטפורמת Electa מרחיבה את יכולתה של Lumi לתמוך בארגונים בכל שלב של תהליכי קבלת ההחלטות שלהם, לפני ובמהלך פגישות מפתח.

3.מזרזים התרחבות בינלאומית

*רכישה זו מבססת את נוכחותה של Lumi Global בדנמרק ובספרד, ופותחת הזדמנויות חדשות בשווקים משמעותיים אסטרטגיים אלה.

* Lumi Global ממוצבת אסטרטגית לפרוס את פלטפורמת Electa בשוקי המפתח שלה בצפון אמריקה, EMEA ו-APAC.

4.קידום חדשנות באמצעות מומחיות

*הכללת צוות הפיתוח המנוסה של Assembly Vote מעשירה את צנרת החדשנות של Lumi Global ומביאה הזדמנויות חדשות לשיתוף פעולה וצמיחה.

*המצוינות של פלטפורמת Electa מקבלת משנה תוקף במחקר עצמאי שנערך על ידי המכון הטכנולוגי של קרלסרוהה Karlsruhe Institute of Technology (KIT), אשר דירג אותה בין פתרונות ההצבעה האלקטרונית המובילים בעולם מתוך 82 כלים שנותחו. קבוצת המחקר SECUSO (אבטחה, שימושיות, חברה) של KIT, הידועה בעבודתה בתחום אבטחת הסייבר והשימושיות, הדגישה את ההתמקדות האיתנה של Electa בתחומים אלה, וחיזקה את אמינותה ומובילותה בתחום. המחקר המלא זמין כאן .

מנקודת מבט של מובילות

"רכישה זו מסמנת צעד נועז קדימה עבור Lumi Global, כאשר אנו מרחיבים את יכולות המוצר שלנו מעבר ליום הפגישה ולשוק הבחירות הרחב יותר", אמר ריצ'רד טיילור (Richard Taylor), מנכ"ל Lumi Global. "השילוב של הטכנולוגיות החדשניות של Assembly Voting עם הפלטפורמה הגלובלית של Lumi יפתח הזדמנויות חדשות, ויבטיח שנישאר בחזית פתרונות הפגישות, הבחירות וההצבעה מונחי הטכנולוגיה באסיפות כלליות שנתיות, קשרי משקיעים וארגונים חברים ברחבי העולם".

"אנו נרגשים להצטרף ל-Lumi Global, חברה שהחזון והגישה החדשנית שלה תואמים באופן מושלם את שלנו", אמר ג'ייקוב גילדנקארן(Jacob Gyldenkaerne) , מנכ"ל Assembly Voting. "שותפות זו לא רק מרחיבה את טווח ההגעה של הטכנולוגיה שלנו, אלא גם משפרת את יכולתנו לשרת בסיס לקוחות גלובלי מגוון עוד יותר עם פתרונות בחירות הניתנים לאימות מקצה לקצה".

תמיכה ביעדים האסטרטגיים של Lumi Global

רכישת Assembly Voting בידי Lumi Global מדגישה את מסירותה להעצים פגישות ובחירות החשובות להחלטות מהימנות ברחבי העולם. כשישיבות חיות ואספות כלליות עוברות יותר ויותר לתצורות דיגיטליות, הבחירות התפתחו באופן דומה מקלפי מסורתית עם פתקי נייר לפלטפורמות דיגיטליות מאובטחות ואמינות יותר. ההמרה הדיגיטלית הזו יוצרת את ההזדמנות לפלטפורמה אחודה המשרתת בצורה חלקה את שני הצרכים. הלקוחות של Lumi Global מחפשים יותר ויותר פתרון מקיף המספק את השילוב הזה.

אודות Lumi Global

Lumi Global מעצימה את הפגישות והבחירות החשובות להחלטות המהימנות ביותר בעולם, ומבטיחה חוויות חלקות ומרתקות למשתתפים שנמצאים פיזית בחדר ובאינטרנט. הטכנולוגיה המתקדמת והנוכחות הגלובלית הייחודית של Lumi Global מעצימים קבלת החלטות מושכלת בפגישות שנתיות, בחירות, פגישות חברים, ישיבות חקיקה, פגישות IR ושיחות רווחים. במשך למעלה מ-30 שנה, Lumi הניעה חדשנות בתעשייה, ויצרה במשותף פתרונות עם לקוחות כדי לפשט את המורכבות ולספק פגישות נטולות מתח וללא רבב המעודדות אחריות ומעורבות משמעותית.

למידע נוסף, אנא צרו קשר עם:

Sylvie Harton

Chief Business Strategy Officer

sylvie.harton@lumiglobal.com

סרטון הנלווה להודעה זו זמין בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b52aaa2-db1a-4f84-b5a9-de6d0e1e94b3

