Lumi Global adquiere Assembly Voting para reforzar su liderazgo de producto y acelerar su expansión internacional

LIPHOOK, Reino Unido, Dec. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumi Global, líder mundial en soluciones tecnológicas para reuniones de asambleas generales anuales, relaciones con inversores y asambleas de socios, anuncia con orgullo la adquisición de Assembly Voting, empresa tecnológica especializada en soluciones de votación y elecciones verificables de extremo a extremo basadas en la nube a través de su plataforma patentada, Electa. Esta adquisición estratégica refuerza el compromiso de Lumi Global con la innovación, a la vez que amplía sus capacidades más allá del entorno de las reuniones en directo a nuevas oportunidades de mercado.

Aspectos destacados de la adquisición

Potenciar el liderazgo de los productos Assembly Voting introduce la verificabilidad avanzada de extremo a extremo en la cartera de Lumi, garantizando unos procesos electorales y de votación seguros, transparentes y verificables para clientes de todo el mundo.

Aunque Lumi Global lleva mucho tiempo ofreciendo soluciones de votación anónima, Assembly Voting mejora aún más esta capacidad con sus funciones avanzadas, lo que se consolida la posición de Lumi Global como líder en tecnología para reuniones y soluciones electorales. Consolidación de la cartera de productos La plataforma Electa está expresamente diseñada para elecciones programadas y votaciones asincrónicas, y complementar así las soluciones existentes de Lumi Global destinadas a reuniones en directo y votaciones sincrónicas.

La plataforma Electa se centra en la verificabilidad, la seguridad y la escalabilidad y amplía la capacidad de Lumi para apoyar a las organizaciones en todas las fases de sus procesos de toma de decisiones, tanto antes como durante las reuniones clave. Catalización de la expansión internacional Con esta adquisición, Lumi Global se establece en Dinamarca y España, abriendo nuevas oportunidades en estos mercados de importancia estratégica.

Lumi Global está estratégicamente posicionada para implementar la plataforma Electa en sus mercados clave de Norteamérica, EMEA y APAC. Impulso de la innovación con experiencia La inclusión del experimentado equipo de desarrollo de Assembly Voting enriquece la línea de innovación de Lumi Global, y aporta nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento.

La excelencia de la plataforma Electa se ve validada además por un estudio independiente realizado por el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT), que la situó entre las mejores soluciones de votación electrónica a escala mundial de entre 82 herramientas analizadas. El grupo de investigación SECUSO (seguridad, usabilidad, sociedad) del KIT, reconocido por su trabajo en ciberseguridad y usabilidad, destacó el sólido enfoque de Electa en estas áreas, lo que refuerza su credibilidad y liderazgo en este campo. El estudio completo está disponible aquí.

Perspectivas de liderazgo

“Esta adquisición constituye un gran paso adelante para Lumi Global, ya que ampliamos nuestras capacidades de producto más allá de las jornadas de asambleas y nos introducimos en el mercado electoral”, declaró Richard Taylor, director ejecutivo de Lumi Global. “La integración de las tecnologías innovadoras de Assembly Voting con la plataforma de Lumi Global desbloqueará nuevas oportunidades, y nos asegurará que permanezcamos a la vanguardia de las soluciones tecnológicas para reuniones, elecciones y votaciones en asambleas generales anuales, relaciones con inversores y organización de miembros en todo el mundo”.

“Nos complace unirnos a Lumi Global, empresa cuya visión y enfoque innovador coinciden perfectamente con los nuestros”, declaró Jacob Gyldenkaerne, director ejecutivo de Assembly Voting. “Esta asociación no solo amplía el alcance de nuestra tecnología, sino que también mejora nuestra capacidad para prestar servicio a una base de clientes aún más diversa y global con soluciones electorales verificables de extremo a extremo”.

Apoyo a los objetivos estratégicos de Lumi Global

La adquisición de Assembly Voting por parte de Lumi Global destaca su dedicación para mejorar las reuniones y elecciones que importan para tomar decisiones confiables en todo el mundo. A medida que las reuniones y las asambleas generales en directo adoptan formatos cada vez más digitales, las elecciones han evolucionado de forma similar, pasando de las tradicionales boletas electorales a plataformas digitales más seguras y confiables. Esta transformación digital crea la oportunidad de una plataforma unificada que atienda a la perfección ambas necesidades. Los clientes de Lumi Global buscan cada vez más una solución global que ofrezca esta integración.

Acerca de Lumi Global

Lumi Global impulsa las reuniones y elecciones decisivas para las decisiones más confiables del mundo, garantizando experiencias fluidas y atractivas para los participantes presenciales y en línea. La tecnología de vanguardia y la presencia mundial única de Lumi Global permiten tomar decisiones informadas en asambleas anuales, elecciones, reuniones de miembros, reuniones legislativas, reuniones con inversores y convocatorias de resultados. Durante más de 30 años, Lumi ha impulsado la innovación en el sector, ha creado soluciones junto con sus clientes para simplificar lo complejo y ofrecer reuniones impecables y sin estrés que fomentan la responsabilidad y el compromiso constructivo.

Para obtener más información, comuníquese con:

Sylvie Harton

Directora de Estrategia Comercial

sylvie.harton@lumiglobal.com

El video que acompaña este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b52aaa2-db1a-4f84-b5a9-de6d0e1e94b3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.