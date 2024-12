Apollomics 公布在中国对复发或难治性急性髓系白血病患者进行的 Uproleselan III 期桥接试验主要结果

加利福尼亚州福斯特城, Dec. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apollomics Inc. (Nasdaq: APLM) (简称 “Apollomics” 或 “公司”) 是一家后期临床生物制药公司,开发了多种肿瘤候选药物,致力于治疗难治性和耐药性癌症。该公司今天公布了其在中国对复发性或难治性急性髓系白血病患者进行的 uproleselan III 期桥接试验的结果。 试验未显示出 uproleselan 具有良好的疗效。

该 III 期临床试验是一项随机、双盲桥接试验,旨在评估 uproleselan 联合化疗与单纯化疗对复发性或难治性急性髓系白血病患者的安全性和有效性。 主要指标是比较 uproleselan 治疗组和对照组的总生存期 (OS)。 共有 140 名受试者参加了 III 期临床试验,按 1:1 的比例随机分配接受 uproleselan 联合化疗 (n=69) 或单纯化疗 (n=71)。 Uproleselan 治疗组的中位 OS 为 9.3 个月(95% CI 为 6.1-16.0 个月),单纯化疗组为 14.3 个月(95% CI 为 6.2 个月至不适用)(p=0.48)。 化疗联合 uproleselan 通常具有良好的耐受性,安全性与对照组相似。 Uproleselan 治疗组的严重不良事件发生率为 43%,单纯化疗组为 39%。 Uproleselan 治疗组最常见的严重不良事件是血小板数量减少、感染性肺炎和败血症。

“虽然我们对 uproleselan 未显示出临床效益感到失望,但考虑到我们的合作伙伴 Glycomimetics 今年早些时候对类似患者群体开展的 uproleselan 全球 III 期试验也未达到其主要指标,因此这一结果并不意外。 我们在中国的监管和商业战略始终要求全球 III 期试验必须取得积极的结果,因此我们目前在准备结束该项目。” Apollomics 主席兼首席执行官余国良博士表示,“我们向对该试验提供了支持的所有患者及其家属、研究人员和临床团队表示感谢。”

2024 年 8 月,Apollomics 宣布减记与 uproleselan 项目预付款相关的无形资产。 Apollomics 即将完成临床试验,预计 uproleselan 项目的未来费用将低于 50 万美元。

公司打算提交本次试验的完整结果,以便未来在医学会议上展示。

关于 Apollomics Inc.

Apollomics Inc. 是一家临床阶段的创新型生物制药公司,专注于探索和开发肿瘤疗法,及其与其他治疗方案相结合的潜力,借助人体免疫系统和靶向特定分子途径抑制癌症。 Apollomics 的主导项目是 vebreltinib (APL-101)——一种强效的选择性 c-Met 抑制剂,用于治疗非小细胞肺癌和其他有 c-Met 变异的晚期肿瘤,目前正在美国和其他 10 余个国家/地区进行 II 期多队列临床试验。 如需了解更多信息,请访问 www.apollomicsinc.com。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含《1933 年证券法》(修订版)(简称 “证券法”)第 27A 条及《1934 年证券交易法》(修订版)(简称 “交易法”)第 21E 条所定义的 “前瞻性陈述”。 除当前或历史事实陈述外,本新闻稿中的所有陈述,包括有关公司战略、前景、计划和目标的陈述,均为前瞻性陈述,包括关于 III 期桥接试验的结论、费用和结果的陈述。 在本新闻稿中,“可能”、“应该”、“将”、“或许”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预计” 等词语及其否定形式和其他类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述,但并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。 这些前瞻性陈述基于管理层对未来事件的当前预期和假设,对于未来事件的结果和时间,也是基于当前可用的信息。 Apollomics 提醒阁下,这些前瞻性陈述受众多风险和不确定性的影响,其中大多数难以预测,且许多都超出了 Apollomics 的控制范围。 此外,Apollomics 郑重提醒,本新闻稿中包含的前瞻性陈述受未知风险、不确定性和其他因素的影响,包括:(i) 美国和中国任何现行或新的政府法规影响 Apollomics 的运营和 Apollomics 证券的持续上市;(ii) 无法取得成功的临床结果或获得第三方知识产权许可供未来探索和开发 Apollomics 的肿瘤学项目;(iii) 未能将候选产品商业化,或此类候选产品未获得市场认可;(iv) 未能保护 Apollomics 的知识产权;(v) 数据安全漏洞;(vi) Apollomics 可能无法建立和维持有效的内部控制;(vii) 监管环境的不利变化;以及 (viii) Apollomics Inc. 向美国证券交易委员会 (简称 “SEC”) 提交的截至 2023 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度报告中“风险因素”部分,以及公司向 SEC 已提交或未来将提交的其他文件中讨论的风险和不确定性。 如需有关这些因素以及其他可能影响本文所述运营和预测的因素的其他信息,可查阅 Apollomics 已向 SEC 提交以及未来将不时提交的报告。 这些 SEC 文件可在 SEC 的网站 www.sec.gov 上公开查阅。 前瞻性陈述仅代表截至本公司将其发布之日的情况。 除非适用法律要求,否则 Apollomics 没有义务为反映实际结果、新信息或未来事件、假设的变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化而公开更新任何前瞻性陈述。

投资者联系方式:

Eric Ribner

LifeSci Advisors, LLC

(646) 751-4363

eric@lifesciadvisors.com

