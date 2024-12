Apollomics 公布 Uproleselan 在中國治療復發或難治性急性髓系白血病患者的第 3 期銜接性試驗的主要結果

福特斯城,加州, Dec. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apollomics Inc. (Nasdaq: APLM) (「Apollomics」或「該公司」) 是一家後期臨床生物製藥公司,開發多種腫瘤候選藥物以解決難治性和對治療有抗藥性的癌症。該公司今日公布了其藥物 uproleselan 在中國針對復發或難治性急性髓系白血病患者進行的第 3 期銜接性試驗結果。 該試驗沒有顯示出對 uproleselan 有利的結果。

此第 3 期試驗是一項隨機、雙盲銜接性試驗,旨在評估相對於單獨化療,uproleselan 聯合化療對於復發或難治性急性髓系白血病患者的安全和有效程度。 主要目標是比較 uproleselan 治療組與對照組的整體存活期 (OS)。 共有 140 名受試者參加了第 3 期試驗,並以 1:1 的比例隨機接受 uproleselan 聯合化療 (n=69) 或單獨化療 (n=71)。 Uproleselan 治療組的中位整體存活期為 9.3 個月 (95% 置信區間 [CI] 為 6.1 – 16.0 個月),單獨化療組的中位整體存活期為 14.3 個月 (95% 置信區間為 6.2 – 未知 [NA] 個月) (p=0.48)。 在化療過程中聯合 uproleselan 用藥的耐受性普遍良好,其安全性與對照組相似。 Uproleselan 組嚴重不良事件的發生率為 43%,單獨化療組則為 39%。 Uproleselan 組最常見的嚴重不良事件是血小板數量減少、感染性肺炎和敗血症。

Apollomics 主席兼行政總裁 Guo-Liang Yu 博士表示:「雖然我們對 uproleselan 沒有顯現出臨床效益感到失望,但在今年早些時候,我們的合作夥伴 Glycomimetics 在類似患者群體中進行的 uproleselan 全球第 3 期試驗亦沒有達到主要目標,因此該結果也在預期之內。 我們在中國的監管和商業策略一直需要積極開展全球第 3 期試驗,因此我們正在完成該項目。 我們向所有支持該試驗的患者及其家屬、研究人員和臨床團隊表示衷心的感謝。」

在 2024 年 8 月,Apollomics 宣布降低與 uproleselan 項目預付款相關無形資產的賬面價值。 Apollomics 即將結束臨床試驗,預計 uproleselan 項目在未來的開銷將低於 50 萬美元。

公司計劃提交該試驗的完整結果,以便在未來的醫學會議上進行展示。

關於 Apollomics Inc.

Apollomics Inc. 是一家臨床階段的創新型生物製藥公司,專注於探索及開發具潛力與其他治療方案互相結合的腫瘤療法,以利用免疫系統和標靶特定分子途徑來抑制癌症。 公司的主導項目為 vebreltinib (APL-101)。這是一種強效、選擇性的 c-Met 抑制劑,用於治療非小細胞肺癌和其他帶有 c-Met 變異的晚期腫瘤,目前正在美國和其他 10 多個國家進行第 2 期多隊列臨床試驗。 欲了解更多資訊,請瀏覽 www.apollomicsinc.com。

前瞻性陳述之警示聲明

本新聞稿包含構成聯邦證券法,當中包括經修訂的《1933 年證券法》(「證券法」)第 27A 條和經修訂的《1934 年證券交易法》(「交易法」)第 21E 條所指之「前瞻性陳述」的聲明。 除本新聞稿中包含的當前或歷史事實的陳述外,有關公司策略、願景、計劃和目標的所有陳述均為前瞻性陳述,當中包括有關第 3 期銜接性試驗的結論、開支和結果的陳述。 儘管並非所有前瞻性陳述都包含「可以」、「應該」、「將會」、「可能」、「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預計」以及類似的表達和其否定形式,惟用於本新聞稿時,這些詞彙旨在用於識別前瞻性陳述。 這些前瞻性陳述基於管理層對當前的預期和假設,並基於有關未來事件的結果和時間的當前可用資訊。 Apollomics 提醒您,這些前瞻性陳述受到眾多風險和不確定性因素的影響,當中大多數難以預測,而且許多風險和不確定性因素超出了 Apollomics 的控制範圍。 此外,Apollomics 提醒您,本新聞稿中包含的前瞻性陳述受到未知風險、不確定性和其他因素的影響,包括:(i) 美國和中國任何現行或新的政府法規對 Apollomics 營運和 Apollomics 證券繼續上市的影響;(ii) 無法取得成功的臨床結果或無法獲得第三方知識產權許可,用於 Apollomics 未來探索和開發腫瘤學項目;(iii) 未能將候選產品商業化並獲得市場對此類候選產品的接納;(iv) 未能保護 Apollomics 的知識產權;(v) 數據安全漏洞;(vi) Apollomics 可能無法建立和維持有效的內部控制的風險;(vii) 監管環境發生不利變化;及 (viii) Apollomics Inc. 向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交的截至 2023 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度報告中「風險因素」標題下,以及公司已向 SEC 提交或將要提交的其他文件中所述的風險和不確定性因素。 有關這些因素以及可能影響本文討論的營運和預測之其他因素的更多資訊,請參考 Apollomics 已提交的報告以及將不時向 SEC 提交的報告。 這些提交予 SEC 的文件,可在 SEC 網站 www.sec.gov 上給公眾查閱。 前瞻性陳述僅代表截至公司發佈之日時的狀況。 除非適用法律另有要求,Apollomics 不承擔公開更新其任何前瞻性聲明以反映實際結果、新資訊或未來事件、假設變更或其他影響前瞻性聲明的因素變更的義務。

投資者聯絡人:

Eric Ribner

LifeSci Advisors, LLC

(646) 751-4363

eric@lifesciadvisors.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.